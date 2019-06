Heidelberg. (RNZ) Die Arbeiten an den Straßenbahngleisen rund um die neue Haltestelle am Hauptbahnhof schreiten wie geplant voran: Aktuell finden in der Kurfürsten-Anlage zwischen Bahnhof und Römerkreis Gleisbauarbeiten statt.

Auch im Bereich der Kreuzung von Mittermaierstraße und Kurfürsten-Anlage führt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Gleis- und Straßenbauarbeiten durch. Als nächstes müssen die Gleise im Bereich der Querspange auf Höhe Stadtwerkegelände und Kaufland verlegt und Arbeiten an den Wasserleitungen durchgeführt werden.

Die Arbeiten werden während der Pfingstferien, ab dem heutigen Dienstag bis Freitag, 22. Juni durchgeführt. In dieser Zeit muss die Querspange voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird kleinräumig über die Ringstraße, Kaiserstraße und Belfortstraße umgeleitet.

Die Linie 24 in Richtung Hauptbahnhof West wird über den Römerkreis umgeleitet und bedient zusätzlich die Haltestelle Stadtwerke an der stadtauswärts verlaufenden Fahrbahn der Kurfürsten-Anlage.

Radfahrer sowie Fußgänger werden an der Baustelle vorbei über das neu verlegte Gleis und die Brunnenanlage geführt. Die Geschäfte in der Kurfürsten-Anlage bleiben erreichbar.