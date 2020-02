Am Ende des Pressetermins in der sanierten Halle warfen Gert Bartmann, der Leiter des Sportamtes, und Oberbürgermeister Eckart Würzner (r.) ein paar Körbe. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (tt) In Heidelberg ist rechnerisch jeder vierte Einwohner in einem der mehr als 120 Sportvereine aktiv. Der Bedarf an Trainings- und Wettkampfflächen ist dementsprechend hoch. Die 35 städtischen Sporthallen und 28 großen Sportanlagen reichen schon längst nicht mehr aus, um die massive Nachfrage zu decken. Um etwas Entspannung in die Situation zu bringen, baut die Stadt deshalb an der Speyerer Straße gerade die neue Großsporthalle, die an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen soll. Außerdem wird die Sporthalle der ehemaligen Mark-Twain-High School in der Südstadt, die jetzt die Julius-Springer-Schule beheimatet, saniert. Weitere Sportanlagen auf den anderen Konversionsflächen sollen folgen.

"Wir wären nicht Heidelberg, wenn wir diese Sportvereine nicht hätten", lobte Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Mark-Twain-Halle das Engagement der Ehrenamtlichen. Insgesamt 45.000 Mitglieder seien in Sportvereinen aktiv, die auch einen wichtigen Beitrag zur Integration leisteten. "Die Stadt könnte das Angebot, das die Vereine auf die Beine stellen, nicht selbst stemmen", ist Würzner überzeugt. Dafür unterstütze die Stadt die Vereine. "Und das mit großer Leidenschaft."

Dazu gehört auch der Unterhalt der Sporthallen und -anlagen, die für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. "Ohne dieses Engagement wäre es nicht möglich, dass die Vereine das alles anbieten könnten." Eine dieser Hallen ist die Mark-Twain-Halle: "Die Amerikaner haben sie als Schulsporthalle genutzt und wir ertüchtigen sie jetzt", so Würzner. Im September soll sie in Betrieb gehen. "Bei den Amerikanern war das eine reine Basketballhalle und wir wollen wegen der fehlenden Normgröße hier einen Schwerpunkt für den Ballsport etablieren", erklärt Gert Bartmann, Leiter des Sportamtes.

Die rund 26 mal 29 Meter große Spielfläche bietet Platz für ein reguläres Basketball- oder Volleyballfeld, für Hockey oder Handball ist sie aber zu klein. Zunächst musste ein Sportboden auf die Betonspielfläche aufgebracht werden, der Brandschutz ertüchtigt und ein Prallschutz an den Wänden angebracht werden. "Das wird ein wichtiger Sport-Spot für die Südstadt", sagt Bartmann. Dafür investiert die Stadt 800.000 Euro. Doch auch wenn die Halle eine Entlastung für den Schul- und Vereinssport bringt: "Wir haben mehr Anmeldungen als verfügbare Zeiten." Der Bedarf an Belegungszeiten sei stetig und bleibe bestehen, weil einige Hallen – wie aktuell die des Hölderlin-Gymnasiums oder bald die der Geschwister-Scholl-Schule – saniert würden.

Neben der Mark-Twain-Halle soll auch auf dem Hospital-Gelände in Rohrbach eine amerikanische Sporthalle ertüchtigt werden: "Dort werden wir eine Kaltlufthalle mit variabler Sandfläche für den Beachsport in der ehemaligen Exerzierhalle schaffen", erklärt Bartmann. Und auch in Patrick Henry Village (PHV) sei man dabei, für die amerikanischen Sportstätten Zwischennutzungen zu prüfen. "Wir sind der Meinung, dass das, was dort für Sport genutzt wurde, auch für den Sport erhalten bleiben muss. Schließlich muss ein zukunftsweisender Stadtteil auch beim Sport zukunftsweisend sein", unterstrich Bartmann. Die derzeitigen Planungen für den Zukunftsstadtteil entsprächen noch nicht ganz den Vorstellungen, so Bartmann.