Von Denis Schnur

Heidelberg. Zumindest daran hat sich nichts geändert: Die Vorlesungszeit der Heidelberger Universität beginnt am 20. April. Andere Hochschulen mussten ihren Semesterstart auf diesen Tag verlegen, an der Ruperto Carola hatte man schon vor Corona mit diesem Datum geplant. Aber darüber hinaus wird im Sommersemester einiges anders als gewohnt: "In Krisenzeiten kann man nicht davon ausgehen, dass alles normal läuft", betont Uni-Rektor Bernhard Eitel gegenüber der RNZ.

Aktuell ist die Uni fast menschenleer, Lehrveranstaltungen sind ausgesetzt, viele Forscher im Home-Office. Wie es weitergeht, ist in weiten Teilen noch unklar. Und doch geht man im Rektorat davon aus, dass das Semester geregelt ablaufen wird: Einschreibungen, Lehre, Prüfungen, Forschung – das alles soll möglich sein. "Das wird kein normales, aber ein reguläres Semester", so Eitel.

Damit setzt die Uni um, was die Wissenschaftsminister der Länder beschlossen hatten: Das Semester findet statt und zählt auch als Fachsemester. Dagegen hatten sich vor allem Studierende gewehrt. Wäre es nach deren Vertretern – auch dem Heidelberger Studierendenrat – gegangen, würde stattdessen ein "Nicht-Semester" starten, in dem man zwar Leistungspunkte sammeln könnte, das aber nicht auf die Studiendauer angerechnet würde.

"Ich verstehe die Bedenken der Studierenden, aber die Idee ist nicht zu Ende gedacht", lehnt Eitel den Vorschlag ab. Würden nämlich viele Studierende ein Semester pausieren, würde sich deren Studium natürlich verlängern und man hätte es im Winter mit einer doppelten Kohorte zu tun, für die weder die Kapazitäten der Uni noch der städtische Wohnungsmarkt ausgelegt seien.

Wenn das Semester aber regulär zählen soll, müssen natürlich ausreichend Lehrveranstaltungen angeboten werden. Deshalb arbeiten die Dozentinnen und Dozenten der Uni seit Mitte März daran, ihre Angebote weitestgehend zu digitalisieren. Das gilt in erster Linie für die klassischen Vorlesungen: Sie finden ab übernächster Woche als Livestream statt oder werden von den Professoren als Video hochgeladen.

Geht es nach Eitel, wird es jedoch nicht nur Online-Veranstaltungen geben: "Wir sind eine Forschungsuniversität – und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass man am Objekt oder zu einer Frage gemeinsam forscht. Da stoßen die digitalen Methoden an ihre Grenzen", betont er: Experimente, Gelände-Praktika, die Analyse von Proben und Artefakten – all das sei über das Internet schwierig. "Auch bestimmte Seminare könnte man zwar digital durchführen, aber es wäre nicht dasselbe. Das Format lebt vom direkten Austausch in der kleinen Gruppe."

Deshalb hofft das Uni-Oberhaupt, dass das Land den forschungsorientierten Universitäten zumindest den Lehrbetrieb in Kleinstgruppen vor Ort ermöglicht: "Sonst müssten wir diese ganzen praktischen und forschungsbasierten Formate auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder als Blockveranstaltungen anbieten." Und das sei in kurzer Zeit im Spätsommer oder Herbst kaum zu realisieren: "Wir strecken das ja sonst bewusst über das ganze Semester."

Sinnvoller fände Eitel es deshalb, wenn möglichst bald bestimmte Präsenzveranstaltungen wie Seminare oder Gelände-Praktika stattfinden könnten. "Dabei müsste natürlich sichergestellt sein, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden." Dazu könnte man etwa kleine Seminare nochmal unterteilen und in die großen Hörsäle ausweichen, wo ohnehin keine Vorlesungen stattfinden.

Da geplante Kulturveranstaltungen ebenfalls abgesagt werden mussten, stehe etwa auch die Neue Aula am Abend öfter zur Verfügung: "Wenn da dann 30 bis 40 Studierende mit zehn Metern Abstand sitzen – warum sollte das nicht möglich sein? Im Supermarkt kommt man näher an andere Menschen heran." Das wichtigste Kriterium sei schließlich der Abstand – während der Veranstaltung und beim Einlass. "Bei großen Vorlesungen ist der nicht zu gewährleisten, bei Kleingruppen schon."

Sobald wieder Veranstaltungen in den Räumen der Universität stattfinden dürfen, habe zunächst jedoch ein anderer Punkt Vorrang: "Dann werden wir zuerst alle Prüfungen des Wintersemesters abschließen", kündigt Eitel an. Denn die Teilschließung der Uni habe dazu geführt, dass Klausuren verschoben werden mussten. Bei den Studierenden ist deshalb die Sorge groß, dass sie für besuchte Kurse keine Leistungspunkte erhalten. Eitel verspricht jedoch: "Egal wie lange das dauern wird, wir holen es nach."