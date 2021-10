Stellten die neuen Produkte mit „Genial Regional“-Siegel in der Touristeninformation am Neckarmünzplatz vor (v.l.): Mathias Schiemer von Heidelberg Marketing, Simon Heß von der Touristeninformation, Vera Cornelius-Lambert von der Marketinggesellschaft Geremo, Sabine Lachenicht vom Amt für Umweltschutz und Maria Zimmermann vom Verein Tourismus Service Bergstraße. Foto: Alex

Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Regionale Lebensmittel als Souvenir oder Mitbringsel – das gibt es ab jetzt in der Touristeninformation am Neckarmünzplatz zu kaufen. An dem am Mittwoch eröffneten Verkaufsstand werden Wein, Sirup, Getreide, Konfitüre oder Saft aus der Region angeboten. Das Besondere an den Produkten: Sie tragen das Label "Genial Regional" der 2020 gegründeten Marketinggesellschaft Geremo, die sich dazu verpflichtet hat, Transportwege kurz zu halten und lokale Landwirte dadurch zu unterstützen. Das Einzugsgebiet von "Genial Regional" reicht von der Pfalz bis in den Kraichgau und den Odenwald. Das Label soll qualitativ hochwertige Produkte und ein besonderes Geschmackserlebnis versprechen.

"Genial Regional" ist laut Heidelberg Marketing-Chef Mathias Schiemer keine Modeerscheinung. Stattdessen sollen die insgesamt 16 Beteiligten aus der Landwirtschaft, dem Garten- und Weinbau, dem Lebensmittelhandwerk und dem Tourismus langfristig und aus Überzeugung zusammenarbeiten. "Die Glühweinpyramide auf dem Weihnachtsmarkt ist ein gutes Beispiel dafür. In den letzten Jahren kam der Wein immer von weit her. Und beim letzten Weihnachtsmarkt haben wir es geschafft, dass das Weingut Adam Müller aus Leimen die benötigten Mengen an Wein bereitstellt", so Schiemer. Auch Sabine Lachenicht vom Amt für Umweltschutz ist der Meinung, dass für eine nachhaltige Entwicklung die lokalen Produzenten unterstützt werden müssen. Es gehe ihr aber auch darum, Werte wie Frische, Qualität und kurze Transportwege in den Vordergrund zu stellen. Außerdem sollten so viele Leute wie möglich mitmachen.

In Zukunft möchte "Genial Regional" noch mehr Geschäfte unterstützen und auch Kantinen mit regionalen Lebensmitteln versorgen. Auch wenn es manchmal nicht möglich ist, jede einzelne Zutat eines verarbeiteten Produktes – etwa Pfeffer in Fleischprodukten – lokal herzustellen, verspricht "Genial Regional", dass mindestens 80 Prozent des Produkts aus lokalen Erzeugnissen hergestellt wurde. In Zukunft soll auch ein Verköstigungsstand in der Touristeninformation stehen, damit die Heidelberger, aber auch Touristen probieren können.

Für die Touristen ist dabei natürlich wichtig, dass die Souvenirs nicht auf der Heimfahrt schlecht werden. Deshalb liegt der Fokus in der Touristeninformation auch auf Nahrungs- und Genussmitteln, die lange haltbar sind. Bei den Hofläden in der Region, die ebenfalls Produkte mit dem Siegel "Genial Regional" führen, sind dagegen auch Fleisch, Obst, Gemüse und Eier zu finden. "Wir möchten aber auch mit Gastronomen zusammenarbeiten, sodass sie Lebensmittel aus der Nähe einkaufen können", so Schiemer. Bis jetzt ist der Zusammenschluss der verschiedenen Betriebe von "Genial Regional" noch sehr jung, doch die Beteiligten sind sich einig, in Zukunft weiter wachsen und damit zur Nachhaltigkeit beitragen zu können.