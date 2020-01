Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Heidelberger Hip-Hop-Archiv nimmt konkrete Formen an. 5000 Gegenstände, die später das Herzstück dieses Archivs bilden sollen, erreichten am gestrigen Donnerstagvormittag das Heidelberger Stadtarchiv. Sie stammen zum Großteil aus der Privatsammlung der Heidelberger Rappers Frederik Hahn alias Torch, aber auch seines Freundes und einstigen Mitbegründers der Heidelberger Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry, Toni Landomini alias Toni-L.

"Es ist ein historischer Tag", verkündet Landomini. Er war kurzfristig für den verhinderten Torch eingesprungen und hatte dessen Sammlung mit einem kleinen Lieferwagen in Zürich abgeholt. Darunter: Zeitungsartikel, Magazine, Zeichnungen, alte VHS-Kassetten, aber auch viele persönliche Dinge. "Das hier ist ein kleiner Toni-L-Baukasten" zeigt Landomini und holt eine transparente Kunststoffbox hervor. Darin liegen: eine Schiebermütze – das Markenzeichen des Rappers –, Lederschuhe, ein "Name Belt", also ein Gürtel mit dem Namen "Toni-L" als Schnalle, sowie Handschuhe. "Die habe ich beim Fahren der Limousine im Musikvideo von ,Wir waren mal Stars’ getragen", sagt der 50-Jährige. Der ganze Wagen, so Landomini, sei voll mit Geschichte.

Diese Geschichte zum Leben erwecken – das ist das Ziel von Bryan Vit. Der Sprachwissenschaftler arbeitet derzeit an seiner Dissertation, in der er das Phänomen Hip-Hop aus diskustheoretischer Perspektive beleuchtet. "In Heidelberg ist die Ursprungsgeschichte des deutschen Hip-Hop begründet", sagt er. Die neuen Archivalien böten "große Möglichkeiten", die Kunstform und ihre Anfänge aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu verstehen.

Hintergrund > Heidelberg war einer der Ausgangspunkte des deutschen Hip-Hop, als die Musikrichtung in den 80ern und 90ern aus den USA nach Deutschland schwappte. Die Gruppe Advanced Chemistry, die sich 1987 gründete, gehörte dabei zu den Pionieren. Sie bestand aus Torch, Linguist, Gee-One, DJ Mike MD [+] Lesen Sie mehr > Heidelberg war einer der Ausgangspunkte des deutschen Hip-Hop, als die Musikrichtung in den 80ern und 90ern aus den USA nach Deutschland schwappte. Die Gruppe Advanced Chemistry, die sich 1987 gründete, gehörte dabei zu den Pionieren. Sie bestand aus Torch, Linguist, Gee-One, DJ Mike MD sowie Toni-L und war beeinflusst vom amerikanischen Conscious Rap und der Native-Tongue-Bewegung. In ihren Texten setzten sich die Rapper auch mit ihrer nationalen und kulturellen Identität auseinander. Beispielhaft dafür steht die Single "Fremd im eigenen Land", womit der Gruppe 1992 der Durchbruch gelang. > Das Hip-Hop-Archiv ist ein Projekt von Kulturamt, Universität, Stadtarchiv und Hip-Hop-Vertretern wie Torch. 2011 entschied sich der Gemeinderat erstmals für die Einrichtung eines solchen Archivs in der Stadt. Doch erst acht Jahre später wurde es konkreter: Ende November unterzeichnete Torch einen Vertrag, mit dem er der Stadt zusicherte, seine Privatsammlung für das geplante Archiv zur Verfügung zu stellen. In den nächsten Monaten werden die Gegenstände nun im Stadtarchiv gesichtet, ausgewertet und digitalisiert. Wann sie in ein eigenes Hip-Hop-Archiv überführt werden können, hängt davon ab, ob der Gemeinderat Ende des Jahres die entsprechenden finanziellen Mittel im Doppelhaushalt 2021/2022 bewilligt. (pne)

Doch zunächst müssen die Gegenstände erst einmal gesichtet, geordnet, verpackt, digitalisiert und katalogisiert werden. Das ist die Aufgabe von Archivar Berndt Güntzel-Lingner. "Eine spannende Angelegenheit", sagt er. "Für mich ist es ein großer Lernprozess, zu sehen, was für eine Komplexität der Hip-Hop eigentlich hat." Hier, im Stadtarchiv, seien die Gegenstände nun in Sicherheit und gut klimatisiert.

Wo sie künftig und dauerhaft lagern sollen, ist noch nicht ganz klar. An der Konzeption des Hip-Hop-Archivs werde derzeit gearbeitet, erklärt Andrea Edel, Leiterin des Kulturamtes. "Wir hoffen, dass das Projekt weiterhin gedeiht." Dieser Tag sei eine "wichtige Geburtsstunde", die "Gründung einer Institution". Rapper Landomini nennt es einen "Anfang". Heidelberg, sagt er, sei eine wesentliche Quelle des Hip-Hop. "Dadurch, dass wir unsere Geschichte hier begonnen haben, ist es natürlich schön, wenn man sie auch hier aufarbeiten kann."