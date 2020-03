Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es war keine Überraschung: Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, wird nochmals für ihre Partei als Kandidatin zur Landtagswahl im März 2021 antreten. Bei der Mitgliederversammlung der Grünen am Donnerstag votierten 89 Prozent für die 54-jährige Heidelbergerin. Gegenkandidaten gab es keine. "Das ist ein sehr gutes Ergebnis", freute sie sich. Man könne so eine Deutlichkeit bei den Grünen "nicht automatisch erwarten", fügte sie lächelnd hinzu.

Spannender war da schon die Entscheidung für die Zweitkandidatin, denn hier warben gleich drei Frauen um die Gunst der Wähler. Marilena Geugjes, sie hat gerade ihre Doktorarbeit zu den Politikfeldern Integration, Gleichstellung und Identität geschrieben, gewann jedoch überraschend deutlich schon im ersten Wahlgang mit 88,6 Prozent der Stimmen.

Die 28-jährige Politische Referentin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat setzte sich gegen Stadträtin Dorothea Kaufmann und Überraschungskandidatin Sylvia Sylla aus Eppelheim durch. In sieben Minuten war es der jungen Frau mit der Vorstellung ihrer Themen und ihrer Vita und wohl auch mit folgendem Argument gelungen, zu überzeugen: "Theresia und ich stehen für eine kombinierte Reichweite, um alle Generationen der Heidelberger Stadtgesellschaft im Wahlkampf zu erreichen." Unter lautem Jubel der Anwesenden gab sie die mutige Losung aus, das "großartige Ergebnis" der Grünen in der vergangenen Landtagswahl noch zu übertreffen: "Wir gehen ran an die 50 Prozent."

Theresia Bauer schaute da wohlwollend interessiert auf. Sie ist seit 2001 Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg und als Ministerin seit 2011 für Hochschulen, Forschungen und Kunsteinrichtungen verantwortlich. Vor fünf Jahren holte sie mit 41 Prozent der Stimmen das Direktmandat. "Was wir aufgebaut haben im Land, gilt es zu verteidigen. Und es gibt noch viel mehr zu tun für die Grünen", sagte sie. Im neuen Jahrzehnt würden die Weichen gestellt: "Wir wollen, dass Baden-Württemberg zeigt, wie es geht, innovativ, klimaneutral, weltoffen und solidarisch zugleich zu sein."

Die Gestaltungsmöglichkeiten in einer grün geführten Landesregierung standen im Fokus ihrer Antrittsrede: "Das Land, von dem man früher glaubte, seine DNA sei schlicht und einfach tief-schwarz, hat sich verändert. Es ist ergrünt." Klimaschutz, Mobilität und die Frage, wie Ökologie mit Wirtschaft und mit Wissenschaft zu versöhnen sei, waren Kernthemen. Fragen aus dem Publikum kamen zum Beispiel auch zur Wahlrechtsreform im Land ("Ich bin für ein Wahlrecht ab 16 auch bei der Landtagswahl") oder zum Regieren in Stuttgart in der Koalition mit der CDU. "Leute, das ist echt mühsam geworden in letzter Zeit. Jedes Thema wird ausbuchstabiert", seufzte sie.

Die Ministerin zeigte sich gleichwohl zuversichtlich: "Lasst uns heute Abend verabreden, nicht nur die Landtagswahl, sondern auch die nächste Bundestagswahl zu gewinnen!", rief sie ihren Parteifreunden im Forum am Park in der Poststraße zu. Dafür gab es viel Applaus.