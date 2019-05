Heidelberg. (hol) Die Taxibranche macht gegen eine Liberalisierung ihres Gewerbes mobil - und erhält Unterstützung von der SPD. "Wir wollen anständige Arbeitsbedingungen sichern", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Samstag in Heidelberg mit Blick auf drohende Dumpinglöhne. "Und das sage ich Ihnen auch zu."

Hintergrund ist eine geplante Reform des Personenbeförderungsgesetzes. Ein Entwurf von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht unter anderem vor, die "Rückkehrpflicht" zum Taxistand aufzuheben. Die Branche fürchtet dadurch die Konkurrenz privater Fahrdienstleister. "Uber steht vor der Tür", sagte dazu Michael Käflein, Geschäftsführender Vorstand der Taxizentrale Heidelberg, gegenüber der RNZ.

Im Vorfeld der SPD-Kundgebung waren Käflein und weitere Vertreter aus baden-württembergischen Städten im Rathaus mit Nahles zusammengetroffen. "Was Andi Scheuer hier vorschlägt, geht so nicht", versprach Nahles. "Ich bin nicht bereit, diese komplette Liberalisierung wie in den USA mitzumachen."

Das Verkehrsministerium argumentiert beim Ende Rückkehrpflicht damit, Leerfahrten zu vermeiden. Die Taxibranche entgegnet, dass sich in den USA die Zahl der Taxis durch die Liberalisierung vervielfacht habe. "Wenn das Taxi günstiger wird als die Straßenbahn, haben wir noch mehr Verkehr", sagte ein Vertreter im Gespräch mit Nahles. Von komplett deregulierter Konkurrenz seien auch weder Krankenfahrten noch Frauennachttaxis zu erwarten.