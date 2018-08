Von Micha Hörnle

Heidelberg. Eine Heidelbergerin warnt vor ihrer Meinung nach unseriösen Geschäftspraktiken eines Telekommunikationsanbieters. So habe eine angebliche Mitarbeiterin den Kabelanschluss überprüfen wollen, dann aber ihr einen Internetanschluss aufschwatzen wollen. Die Firma "Unitymedia" (ehemals Kabel-BW) wiederum kann diese Darstellung weder bestätigen noch dementieren. Allerdings warnt die Verbraucherzentrale davor, sich allzu schnell überrumpeln zu lassen, und empfiehlt, solche Verträge schnell zu widerrufen.

Was passiert sein soll: Anja F. aus der Weststadt berichtet der RNZ: "Am 7. August stand vor meiner Wohnungstür eine Mitarbeiterin von Unitymedia, die angeblich die Buchse meines Kabelanschlusses überprüfen wollte. Nach Einlass in die Wohnung stellte sie fest, dass die Buchse veraltet und nicht tauglich für die neuen Glasfaserkabel sei. Erst nach etwa 15 Minuten stellte sich heraus, dass es gar nicht um meinen TV-Kabelanschluss ging, sondern die Dame wollte mir einen Internetanschluss über Unitymedia verkaufen."

Das sei in den letzten Tagen auch in ihrer Nachbarschaft öfter vorgekommen. Solch ein Vorgehen ärgert sie: "Diese unseriöse Methode, sich unter einem falschen Vorwand Einlass in die Wohnung zu verschaffen, um ein Verkaufsgespräch zu führen, sollte man öffentlich machen."

Was Unitymedia sagt: Pressesprecher Timm Heinkele kann den Vorfall in Heidelberg nicht nachvollziehen - denn es kam nicht zu einem Vertragsabschluss. Unklar bleibt auch, ob es sich um Mitarbeiter von Unitymedia selbst oder eines Vertriebspartners gehandelt hat. Heinkele sagt: "Unsere Techniker sind mit einem Unitymedia-Ausweis ausgestattet, auf dem sich ein Foto, eine Mitarbeiternummer und eine Telefonnummer befinden. Über diese Rufnummer können sich unsere Kunden den Einsatz und den Namen des Technikers bestätigen lassen." Außerdem hätten die Mitarbeiter auf ihrer Kleidung das Unternehmenslogo (und fahren ein Auto mit demselben Emblem).

Prinzipiell könnten auch Vertriebspartner im Unitymedia-Auftrag unterwegs sein. Davon wisse das Unternehmen nicht unbedingt, zumal die "Subfirmen" oft auf eigene Faust aktiv werden. Und da laufe es nicht immer richtig, so Heinkele: "Leider berichten uns Verbraucher von seltenen Fällen, in denen die Handelsvertreter unprofessionell und nicht im Sinne unseres Unternehmens auftreten. Dann ergreifen wir strikte Maßnahmen, um die Verbraucher zu schützen und unsere Qualitätsstandards beizubehalten. Je nach Verhalten sind dies Nachschulungen, Abmahnungen oder Kündigungen."

Wer sich bei einem spontanen Besuch eines (angeblichen) Unitymedia-Mitarbeiters nicht sicher sei, solle einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt vereinbaren. Außerdem solle man dessen Personal- und den Dienstausweis abgleichen und bei der Servicenummer (0221/46619100) anrufen.

Was die Verbraucherzentrale sagt: Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kennt die Praktiken, wie sie Anja F. beschrieben hat, von fast allen Firmen aus der Telekommunikationsbranche. Der angebliche Techniker sei ein Klassiker. Aber in aller Regel sei der angebliche Mitarbeiter nicht von Unitymedia, sondern von einer Vertriebsfirma: "Das ist wettbewerbsrechtlich schon sehr fragwürdig." Vor allem, wenn es von Seiten der Telekommunikationsanbieter immer heiße, man könne diese Subunternehmer nicht kontrollieren. Buttler: "Selbst wenn die dann Grenzen überschreiten, dann machen die Anbieter nichts dagegen."

Man sollte sich von Mitarbeitern, die ungefragt in die Wohnung kommen, nichts aufdrängen lassen. Denn es handelt sich hier um ein Haustürgeschäft: "Da ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen. Es gibt ein 14-tägiges Widerrufsrecht ohne Angabe von Gründen." Hat man sich überrumpeln lassen, sollte man sofort kündigen. Man kann gleichzeitig auch die Verbraucherzentrale informieren, denn, so Buttler: "Wir können die betreffende Firma abmahnen oder verklagen. Wir haben wegen solcher Praktiken schon reihenweise prozessiert."