Sun-Young Yang-Scharf wurde in Südkorea geboren und kam vor 23 Jahren nach Deutschland. Seit 18 Jahren arbeitet sie in der Pflege. Foto: Hentschel

Von Lea Jaeger

Heidelberg. Obwohl es an Fachkräften in der Pflege mangelt, werden Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die nicht typisch deutsch aussehen, tagtäglich rassistisch angegangen und diskriminiert. Sprüche wie "Wo finde ich denn die richtige Krankenschwester?" sind keine Seltenheit im Alltag von Pflegern mit Migrationshintergrund. Im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" des Interkulturellen Zentrums Heidelberg veranstaltete das Netzwerk Care Revolution Rhein-Neckar einen Vortrag mit Diskussion zum Thema Rassismus in der Pflege.

Der interkulturelle "Frauenverein Eva" hatte hierfür seine Räumlichkeiten im Stadtteil Kirchheim zur Verfügung gestellt. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Vereinen und Gewerkschaften, die sich dafür einsetzen, dass die Herausforderungen in der Pflegearbeit sichtbarer gemacht werden und die Pflege mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung erhält.

Die Protagonistin des Abends brachte viel Praxiserfahrung mit: Sun-Young Yang-Scharf wurde in Südkorea geboren und kam vor 23 Jahren nach Deutschland. Seit 18 Jahren arbeitet sie in der Pflege, seit einem Jahr ist sie leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin im ambulanten "Hospiz Elias" in Ludwigshafen. Sie verfügt über eine jahrelange Erfahrung in der Leitung von multikulturellen Teams. "Ohne Vielfalt funktioniert die Pflege nicht" – so lautet ihr Statement. Anhand von Cartoons, die ihr Sohn für sie gezeichnet hatte, zeigte sie verschiedene Situationen, in denen sie aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert worden ist. "Die Verletzungen, die ich darstelle, stellen nur die Spitze des Eisbergs dar", sagte Yang-Scharf. Sie berichtete von einem Erlebnis, bei dem sie damit konfrontiert wurde, dass sie anderen Menschen die Stelle weggenommen habe.

Auch Patientinnen und Patienten sind laut Yang-Scharf tagtäglich Rassismus ausgesetzt. So seien etwa die Schmerzen eines italienischen Patienten mit dem Satz "Typisch Südländer mit seinem ,Alles-tut-weh-Syndrom’" abgetan worden. Das Problem sei die fehlende Reflexion der Menschen, die aufgrund vom äußeren Erscheinungsbild und Klischees pauschalisierende Aussagen treffen, sagte Yang-Scharf. Sie selbst fühle sich in solchen Situationen oft ohnmächtig.

Die Gäste der Veranstaltung berichteten von ähnlichen Gefühlen: "Es fühlt sich beleidigend und abwertend an." Die Schwierigkeit für Betroffene sei auch, dass solche Aussagen einen unvorbereitet in eigentlich harmlosen Gesprächen treffen würden, sagte eine Teilnehmerin.

Yang-Scharf möchte etwas gegen die Ohnmacht tun und stellte an diesem Abend Strategien vor, um Rassismus richtig zu begegnen. Schlagfertigkeit sei die wichtigste Fähigkeit, betonte sie immer wieder. Das müsse geübt werden. Problematisch sei, dass viele Bemerkungen oft nicht als rassistisch angesehen würden. Daher solle man, wenn man unsicher sei, nachfragen, ob das Gesagte verletzend war, und dem Gegenüber vor allem auch zuhören. Betroffene wiederum sollten sich trauen, klar auszusprechen, was sie verletzt. Für leitende Stellen sei es wichtig, die Stärken der Mitarbeiter im Team zu kennen und diese von innen heraus zu fördern. Grundsätzlich sollte man die Probleme von Menschen mit Migrationshintergrund nicht bagatellisieren, sondern ernst nehmen.

Zum Ende der Veranstaltung formulierte Yang-Scharf noch eine Botschaft, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber nicht immer Realität ist: "Das Herz zählt, nicht die Herkunft."