Heidelberg. (ani) Täglich nur 90 Minuten Unterricht: So gestaltete sich in den letzten Wochen der Schulalltag einiger Heidelberger Grundschulkinder. Denn die Lehrkräfte waren oftmals eingespannt für die Notbetreuung, sodass für den eigentlichen Unterricht keine Zeit blieb. Die Mutter eines achtjährigen Mädchens, das die Heiligenbergschule in Handschuhsheim besucht, wandte sich deshalb verzweifelt an die RNZ. Der Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung am Vormittag sei für viele Eltern nicht mehr zu leisten.

Auch die Grüne-Fraktion thematisierte diesen Konflikt in der Fragezeit der letzten Gemeinderatssitzung. Ihr Vorschlag: Der Verein Päd-Aktiv, der an Grundschulen die Nachmittagsbetreuung übernimmt, solle doch auch am Vormittag für die Notbetreuung einspringen, damit die Lehrkräfte regulär Unterricht machen können. Doch die Antwort der Verwaltung fiel deutlich aus: "Leider stellt dieser Vorschlag keinen Lösungsansatz dar." Denn der Verein verfüge über keinerlei weitere personelle Ressourcen. "Auch Päd-Aktiv arbeitet nun bereits seit über einem Jahr an der Grenze der Belastbarkeit und kann unter Berücksichtigung der strengen Hygiene- und Abstandsregelungen die Notbetreuung am Nachmittag gerade so sicherstellen", hieß es von der Stadt.

Diese Nachricht kam auch an der Heiligenbergschule an – weshalb die Eltern dort selbst kreativ wurden. Kurzerhand wurden Spenden gesammelt, um Studierende für die Vormittagsbetreuung einspannen zu können. Ein mittlerer vierstelliger Betrag kam zusammen. "Ein sensationelles Budget", wie Steffen Egle, Elternbeiratsvorsitzender der Heiligenbergschule, gegenüber der RNZ erklärte. Sechs Notbetreuungsgruppen konnten so in dieser Woche von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH) abgedeckt werden. Abgewickelt wird dies über das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg. Das war ursprünglich mit der Zielrichtung ins Leben gerufen worden, Ganztagesangebote an Schulen durch externe Fachkräfte zu unterstützen. Nun konnte es nach Rücksprache mit dem städtischen Amt für Schule und Bildung dahingehend umgemünzt werden, dass diese Fachkräfte in Pandemie-Zeiten für die Notbetreuung eingesetzt werden können.

Doch das Projekt währt nicht lange: Denn an diesem Freitag ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien – und danach könnte es, wenn die Infektionszahlen weiter niedrig bleiben, für alle Schülerinnen und Schüler vollständig zurück an die Schulen gehen. Für Grundschulen wäre das sogar diese Woche bereits möglich gewesen, weil in Heidelberg die Sieben-Tage-Inzidenz schon seit Wochen unter 100 liegt. Doch laut Stephan Brühl, Leiter des Amtes für Schule und Bildung, sind nur zwei Heidelberger Grundschulen diese Woche schon zum Schulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen zurückgekehrt: die Mönchhof- und die Tiefburgschule.

Die Eltern der Heiligenbergschule wollen das gespendete Geld nun aufheben – falls doch noch ein neuer Lockdown mit Wechselunterricht kommt. Und falls nicht: "Dann können wir damit alternative Projekte finanzieren", so Egle.