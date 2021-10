Heidelberg. (RNZ) Seit Jahren ist "Die Küchenschlacht" die Lieblingssendung von Marie Beetz. Schon von Kindertagen an verfolgte die 25-jährige Heidelberger Studentin zusammen mit ihrer Mutter die Kochsendung im ZDF.

Sogar Jahre später, bei ihren Auslandssemestern in Indien und Dänemark, hielt sie der Sendung als Fan die Treue. Schließlich erwuchs in Marie Beetz selbst der Wunsch, einmal vor der Kamera die Kochlöffel zu schwingen. Prompt bewarb sich die Heidelbergerin – und wurde kurze Zeit später überraschend in die Sendung eingeladen. Von Montag, 11. Oktober, an ist die 25-Jährige nun jeweils um 14.15 Uhr bei der ZDF-"Küchenschlacht" zu sehen.

Angeleitet von bekannten deutschen Fernsehköchen kocht sie dann mit fünf anderen Hobbyköchen selbst ausgewählte Gerichte, die schließlich von fachkundigen Juroren probiert und bewertet werden. Die Juroren entscheiden nach der Verkostung, wer gehen muss. Jeweils freitags kochen zwei Finalisten um den Wochensieg.

Für den Wochensieger geht es danach weiter in eine Qualifikationswoche und dann in die große Finalwoche, die immer gegen Ende des Jahres ausgetragen wird. Der Gesamtsieger gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Mit ihren 25 Jahren ist Beetz in der Kochrunde kommende Woche das Küken. Zu ihrer Teilnahme sagt sie: "Es ist eine unglaubliche Erfahrung für mich. Das alles in einem Fernsehstudio live zu erleben und zu sehen, wie herzlich der Umgang zwischen den Kandidaten, den Fernsehköchen und den vielen fleißigen Leuten am Set ist, beeindruckt mich sehr."

Info: "Die Küchenschlacht", Montag bis Freitag, 11. bis 15. Oktober, 14.15 Uhr, im ZDF.