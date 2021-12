Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es soll der Beginn einer nachhaltigen Zusammenarbeit sein: Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) und das Heidelberger Start-up-Unternehmen "Einfach-Nachhilfe" beteiligen sich gemeinsam am Landesförderprogramm "Lernen mit Rückenwind". Das Programm soll coronabedingte Lernlücken schließen. Zahlreiche Kinder an Heidelberger Schulen profitieren von der für sie kostenlosen Nachhilfe. Rund 90.000 Euro erhält die IGH pro Schuljahr für das auf zwei Jahre angelegte Unterstützungsangebot.

Das Prinzip ist einfach: Das Land zahlt, Schulen stellen die Räume und Studierende (oder auch ehemalige Pädagogen) geben Nachhilfe. Nach den pandemiebedingten Schulschließungen geht es darum, Schülerinnen und Schülern in fachlichen und pädagogischen Bereichen zu fördern. Basiskompetenzen insbesondere in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen stehen im Fokus, aber auch Sozialkompetenzen im Umgang miteinander. Das millionenschwere Förderprojekt des Bundes – umgesetzt in den einzelnen Ländern – wird allseits als sinnvoll und notwendig begrüßt. "Allerdings auf Kosten der Lehrkräfte und Schulleitungen", kritisiert deren Verband Bildung und Erziehung (VBE). Denn viele Schulen verfügten doch schon zu Normalzeiten nicht über das nötige Personal.

Auf der Suche nach einem Weg aus diesem Dilemma freute sich Schulleiter Roland Maier vor einigen Wochen über eine E-Mail der ehemaligen IGH-Schüler Joshua Körper und Matteo Stockmann. Die beiden 23-Jährigen sind nach Studium und Ausbildung inzwischen Gründer des jungen Unternehmens "Einfach Nachhilfe – von Studierenden für Schüler" und haben dadurch viele Kontakte. "Und genau davon profitieren wir jetzt alle", sagt Körper. "Denn wie sollten Schulen sonst an die notwendigen Nachhilfelehrer rankommen?", ergänzt Stockmann. Er betont in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Auswahlkriterien der Lehrpersonen vom Land genau festgelegt seien. Die Nachfrage bei den Schulen sei indes groß. "Wir arbeiten schon mit einigen anderen Bildungseinrichtungen zusammen und 30 weitere Anfragen sind im Gespräch."

Schulleiter Maier ist also zufrieden, dass die Zusammenarbeit mit der IGH schon starten kann. Er begrüßt gut gelaunt 35 Studierende aus Heidelberg und Mannheim, die in den kommenden zwei Jahren seinen Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Kursen helfen werden. Insgesamt würden rund 400 von dem Projekt profitieren, erzählt er. "Und es hat ja auch was Gutes, wenn die Lebenswelten der Lehrer von denen der Schüler nicht ganz so weit weg sind", meint er schmunzelnd. Die Konstellation solle ja auch Freude machen.

Und los geht es: Zunächst die Corona-Regeln in Schulgebäuden verinnerlichen, dann eine kleine Führung durch den Schulkomplex. Die IGH hat rund 1000 Schülerinnen und Schüler, das Gebäude ist weitläufig. "Stadtplan wäre nicht schlecht", murmelt ein Student. Warum machen die jungen Menschen hier mit? Das Programm "Lernen mit Rückenwind" wird vom Land bezahlt – da lockt auch ein finanzieller Anreiz. "Aber hier können wir auch praktische Erfahrungen sammeln für unser Studium", erklären die Studentinnen Melissa, Yaren, Christin und Karin ihr Engagement. Ab sofort sind sie montags für Leseförderung in den 4. Klassen gebucht.