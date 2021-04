Von Katharina Kausche

Heidelberg. Auf die sechs Monate haben er und seine Kommilitonen angestoßen, sagt Leon Milke*. Auf das Einjährige auch. Fast 14 Monate hat Milke letztlich auf die Benotung seiner Seminararbeit aus dem Wintersemester 2019/20 gewartet. Damit ist er nicht allein. Etwa die Hälfte der 20 Seminararbeiten aus seinem Seminar wurden erst in diesem Jahr bewertet, räumt die zuständige Professorin ein – auch weil sie wegen der Corona-Pandemie überlastet war.

Mehrfach hatte Milke seine Professorin per E-Mail kontaktiert. Mehrfach versicherte sie, die Seminararbeit zeitnah zu bewerten. Die E-Mails liegen der RNZ vor. "Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so sehr ausreizt", sagt Milke. Ein Modul mit 30 Leistungspunkten wurde deshalb bis März 2021 nicht vollständig angerechnet. Ein Bachelor-Abschluss besteht aus insgesamt 180 Leistungspunkten. Die sind bei den meisten Studiengängen in Module aufgeteilt, die aus verschiedenen Prüfungsleistungen bestehen – Klausuren, Referaten und Seminararbeiten. Ein Modul gilt erst als abgeschlossen, wenn alle Prüfungsleistungen bestanden und oftmals auch benotet sind. "Bei vielen Masterstudiengängen muss man bei der Bewerbung eine gewisse Anzahl an Punkten vorweisen", so Milke. "Es ist wirklich ein Problem, wenn diese eine Note und das gesamte Modul dann fehlen."

Nach Angaben der Universität seien Benotungswartezeiten von mehreren Monaten "eine Ausnahme". In den meisten Prüfungsordnungen seien "zeitliche Vorgaben" zur Benotung festgeschrieben. Konkrete Fristen seien das allerdings nicht. Weiterhin handele es sich "in der Regel auch nicht um ,bösen Willen‘ oder Nachlässigkeit, sondern um Versäumnisse aufgrund einer hohen Arbeitsintensität", teilt die Universität auf Nachfrage mit.

"Das darf natürlich nicht passieren", sagt auch die zuständige Professorin. "Das ist und war mir immer bewusst." Manchmal würden sich die Seminararbeiten einfach auf dem Schreibtisch stapeln, sagt sie. "Natürlich arbeitet man den am besten zeitnah ab, aber nicht immer klappt das." Das sei schon vor Corona so gewesen – allerdings nur in Einzelfällen. "Deshalb möchte ich die Corona-Pandemie auf gar keinen Fall als Ausrede sehen", erklärt die Professorin. Aber ein Faktor sei es bestimmt gewesen. Eines ist ihr wichtig: Kein Studienabschluss sei dadurch verzögert worden. "Dort, wo es dringend ist, korrigiere ich sofort."

Die vergangenen zwei Semester waren auch für Mitarbeitende der Universität nicht einfach – darauf verweisen sowohl die Professorin als auch die Pressestelle der Universität. Die Arbeitsbelastung sei gestiegen. Was genau das für Lehrende bedeutet, erklärt die Professorin. Die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen sei um einiges aufwendiger – Vorlesungsvideos aufnehmen, schneiden, umwandeln und hochladen. Nur ein Beispiel für die zusätzliche Arbeit durch die Corona-Pandemie, die Zeit frisst. "Das ist unsere Aufgabe und auch gut so", sagt sie, "aber es belastet natürlich trotzdem." Vor allem das Sommersemester 2020 sei schwierig gewesen. "Es war ja alles neu."

Von der Universität hätten die Mitarbeitenden viel Unterstützung bekommen. Vor allem, was technische Geräte angehe. "Nach einiger Zeit hat sich alles eingespielt, und im zweiten Semester klappten auch die Videoaufnahmen schneller", so die Professorin. Zu den Lehrveranstaltungen komme natürlich noch die Forschung dazu und, "wie bei jedem anderen auch die Unsicherheit durch Corona". Dass so viele Studierende ein Jahr auf die Benotung ihrer Seminararbeit warten müssen, das dürfe nicht wieder passieren, sagt die Professorin. "Ich nehme mir das zum Anlass, das in Zukunft zu ändern."

"Die Situation betrifft natürlich alle Dozierenden", sagt Leon Milke dazu. "Es kann schon sein, dass der Arbeitsaufwand höher ist, aber das erklärt nicht die eingeschränkte Kommunikation und die nicht eingehaltenen Absprachen." Milke hat mittlerweile die Note für seine Seminararbeit erhalten – noch rechtzeitig, um Fristen für seine Masterbewerbung einzuhalten, sagt er.

*Name geändert. Der echte Name ist der Redaktion bekannt.