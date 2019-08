Heidelberg/Eppelheim. (RNZ/mare) Ein großflächiger Stromausfall hat am Donnerstagmorgen zwischen 7.26 und 7.43 Uhr Teile von Heidelberg und Eppelheim lahmgelegt. Betroffen waren vor allen Dingen die Stadtteile Pfaffengrund, Wieblingen, Neuenheim, Bahnstadt und Handschuhsheim. Die Altstadt war laut Polizeiangaben nicht betroffen.

Bei den Beamten waren etliche Notrufe eingegangen, "weil nichts mehr ging", wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage erklärt. In den betroffenen Gebieten fiel ein Großteil der Ampeln aus. Im Berufsverkehr führte das in einigen Bereichen, insbesondere größeren Kreuzungen im Innenstadtgebiet, zu erheblichen Behinderungen. Die Ampelanlage an der Kreuzung Cernyring/Bergheimer Straße wurde durch den Stromausfall beschädigt und konnte erst gegen 10 Uhr wieder in Gang gesetzt werden, sodass der Verkehr von Polizeibeamten für die Dauer von rund zwei Stunden geregelt wurde. Weitere Verkehrsregelungen durch ausgefallene Ampelanlagen wurden nicht durchgeführt.

Wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen, waren um 7.43 Uhr die Stadtteile und Eppelheim wieder am Netz. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Laut den Stadtwerken sei mit weiteren Störungen nicht zu rechnen.

Auch die Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung waren von dem Stromausfall betroffen. Der Kundenservice der RNZ ist seit 14 Uhr wieder erreichbar.

Update: Donnerstag, 29. August 2019, 14 Uhr