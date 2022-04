Die neun Bäume an der Nordseite der Sickingenstraße (rechts im Foto) sind bereits eingehaust, damit sie durch die Baustelle nicht beschädigt werden. Acht von ihnen sollen im Laufe der Neugestaltung des Areals in Innenhöfe umgesiedelt werden. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Neun Bäume stehen derzeit an der Nordseite der Sickingenstraße. Neun Bäume, die dort nicht stehen bleiben können, wenn die Verkehrsachse bald verbreitert wird, damit dort auch Radfahrer und Fußgänger ausreichend Platz haben. Neun Bäume, die deshalb für reichlich Diskussionen sorgen – zunächst im Bezirksbeirat der Südstadt und nun auch im Konversionsausschuss des Gemeinderates. Rund eine Stunde lang widmete sich das Gremium am Mittwochnachmittag den Pflanzen am Rande der ehemaligen US-Kaserne in der Südstadt – und immerhin: Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Oberbürgermeister Eckart Würzner versprachen dabei, die Bäume möglichst nicht zu fällen, sondern innerhalb des Areals umpflanzen zu lassen.

Der Vorschlag soll die Wogen glätten. Denn bei einigen Südstädtern sitzt der Frust darüber tief, dass große und eigentlich gesunde Bäume auf den Konversionsflächen der Neugestaltung zum Opfer fallen sollen – und das nicht zum ersten Mal. Deshalb hatte der Bezirksbeirat Heike Hauck in den Fachausschuss entsandt – die dort eine Wutrede hielt. Denn die Stadt predige stets den Klimaschutz, setze sich aber in Bebauungsplänen regelmäßig darüber hinweg. Immer wieder würden gesunde Bäume gefällt, immer wieder erfahre man erst kurzfristig davon – und bekomme dann lediglich das große Bedauern der Verwaltung mitgeteilt. Vor rund einem Jahr war es ebenfalls Hauck, die sich darüber empörte, dass eine stattliche Linde in der Südstadt gefällt wurde – wegen eines Messfehlers. "Diese 1000 Entschuldigungen, ich will sie nicht mehr hören", sagte sie im Ausschuss frustriert.

Auf den Ärger rund um die Lindenfällung hat mittlerweile Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain mit einem Prozesspapier reagiert, das den Baumschutz in der Stadt verbessern soll. Bei den Bäumen in der Sickingenstraße will die Stadtspitze dagegen auch die Fällung noch verhindern. "Wir wären da natürlich auch alles andere als glücklich darüber", betonte Odszuck. Auf ihre Bitte hin habe der private Eigentümer der Fläche einen Gutachter bestellt, der bestätigte, dass es möglich sei, acht der neun Bäume umzupflanzen. Nur einer sei so stark von einem Pilz befallen, dass er das nicht überleben würde.

"Wir wollen die Bäume in den Innenhof der neuen Gebäude verpflanzen", so Odszuck. "Dafür haben wir bereits ein Angebot erhalten, das im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegt." Das sei zwar nicht wenig – jedoch würde es mehr kosten, auch nur für einen einzelnen der Bäume einen Wurzelschutz zu errichten, mit dem er trotz der Straßenverbreiterung stehen bleiben könnte. Mit diesem Vorgehen konnten sich die allermeisten Räte im Ausschuss anfreunden. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 5. Mai, wollen sie das verbindlich beschließen.

Dann soll es aber auch darum gehen, wie solcher Ärger um Bestandsbäume in Zukunft vermieden werden kann. Dass ihr Schutz verbessert werden soll, ist bereits im Papier des Klimabürgermeisters festgehalten. OB Würzner will nun aber auch die Kommunikation verbessern. Denn Hauck und der Bezirksbeirat der Südstadt ärgerten sich zu Recht darüber, dass sie zu spät informiert wurden – auch wenn in den Bebauungsplänen formal alles seit langem richtig eingezeichnet ist. "Aber ich muss zugeben: Auch mir fällt das schwer, das zu erkennen." Deshalb sollte künftig ganz deutlich gekennzeichnet werden, welche Bäume erhalten bleiben – und welche gefällt werden müssen.