Beim letzten größeren Hochwasser 2016 trat das "Sorgenkind" Mühlbach am Waldrand über seine Ufer. Foto: privat

Von Thomas Seiler

Heidelberg-Handschuhsheim. Die Sorge vor überfluteten Straßen bei einem Starkregenereignis treibt den Bezirksbeirat Handschuhsheim schon geraume Zeit um. Die Räte wollten deshalb in der jüngsten Sitzung wissen, wie groß die Gefahr ist, dass es in den verdolten Abschnitten des Mühlbachs zu einer Verstopfung kommen könnte, wenn starker Regen Schwemmgut in den Bach spült.

Dass es in Handschuhsheim durchaus schon zu heftigen Überschwemmungen gekommen ist, zeigten die eindrucksvollen Fotos, die Raino Winkler und Kai Schaupp als Vertreter vom Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie mitgebracht hatten. Einige ältere Räte erinnerten sich auch noch selbst gut daran, wie sich 1978 in der oberen Mühltalstraße das Wasser seinen Weg ins Tal suchte. Ein ähnliches Ereignis liegt rund 90 Jahre zurück, als Anwohner verzweifelt vor der Gaststätte "Alt Hendesse" versuchten, die Schlammbrühe vom Gebäude fernzuhalten. Insbesondere jene Heidelberger Stadtteile, die am Hang liegen, seien durch Starkregen gefährdet, teilte Schaupp mit. Besonders betroffen sind Handschuhsheim und Ziegelhausen.

Er erklärte außerdem die drei Phasen des Starkregen-Risikomanagements, die ein kommunaler Leitfaden des Landes vorgibt und die seit 2016 vom städtischen Tiefbauamt noch verfeinert wurden. Überdies zeigte Schaupp Karten mit drei möglichen Überflutungsszenarien. Dabei wurde deutlich, dass selbst bei einer Niederschlagsmenge von 50 Zentimetern der Mühlbach schon einen Meter über die Ufer treten würde. Schaupp erläuterte, dass es sich bei jenen 50 Zentimetern zwar um ein "seltenes", aber noch keineswegs um ein "extremes" Szenario handle.

Ein Workshop vor drei Jahren, an dem sich sämtliche Akteure beteiligten, die sich mit Regengüssen befassen, führte schließlich zu einem Handlungskonzept, erläuterte Schaupp. Neuralgische Punkte in Handschuhsheim seien das Rückhaltebecken Turnerbrunnen, die Verdolungen mit Verengungen unterhalb des Luise-Scheppler-Heims, die wie ein Nadelöhr wirken, das Nutzwasserbecken Mühltalstraße, wo es zu Überflutungen der Straße durch den Mühlbach und aus der Richtung Zapfenberg kommt, und die Löbingsgasse, die vom Hang zu viel Wasser erhält. Bei der Löbingsgasse überprüfe man nun ein Abändern der Einläufe, und beim Nutzwasserbecken überlege die Stadt, stellenweise Mauer und Zaun zu entfernen. Stattdessen sollen ein Grobrechen und eine mobile Barriere installiert werden, erklärte Schaupp dazu. Überdies sollen ein Frühwarnsystem und ein Pegelstandort für den Mühlbach geschaffen werden.

Eine Idee zum Nutzwasserbecken steuerte Hermann Heck (CDU) bei. "Man könnte einfach innerhalb einer halben Stunde das gesamte Becken leeren, das über 500 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann", meinte er. Ferner hielt er Sickergruben in den Gärten für notwendig, während Birgit Müller-Reiss (Bunte Linke) und Christiane Schmidt-Sielaff (SPD) betonten, dass es wichtig sei, die Verdolungen freizuhalten.