5000 Euro gehen von den Stadtwerken an die RNZ-Weihnachtsaktion. Bei der Übergabe dabei waren (v.l.) Michael Teigeler, Fritz Quoos von der RNZ und Ellen Frings. Foto: Rothe

Von Fritz Quoos

Heidelberg. Die Stadtwerke Heidelberg als großer Energieversorger für Stadt und Land unterstützen in diesem Jahr wieder die RNZ-Weihnachtsaktion mit der stattlichen Summe von 5000 Euro. Und sie setzen damit bewusst eine schöne Tradition fort, gilt die Aktion doch gezielt Menschen ihres Geschäftsbereichs, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Soziales Engagement ist aber nur ein Aspekt des Unterstützungspakets, das die Stadtwerke jedes Jahr schnüren, wie die RNZ bei der Spendenübergabe von Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Teigeler erfuhr. Besondere Förderung erhält zum Beispiel der Breitensport, aber auch Kultur und Bildung nimmt man vonseiten der Stadtwerke ins Visier. Im Sommer gilt die Unterstützung den Schlossfestspielen, im Winter dem Weihnachtsmärchen der Städtischen Bühne.

Außerdem haben die Stadtwerke das Projekt "Rock Your Life" mit ins Leben gerufen, in dem Jugendliche ohne höheren Schulabschluss mit Hilfe studentischer Mentoren für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden sollen. Mit einem Klimafonds finanzieren die Stadtwerke schließlich auch Klimaschutzprojekte - und zusammen mit Stadt und Caritas betreiben sie die Energiesparberatung, die gerade zum 1000. Mal stattgefunden hat.

Wichtigste Botschaft der Stadtwerke - mit rund 750 Mitarbeitern sind sie einer der größten Arbeitgeber Heidelbergs - ist, dass sie gemeinsam mit ihren Kunden dazu beitragen, dass sich in der Region etwas Positives bewegt. Die Kommunikationschefin Ellen Frings bringt es auf einen schlichten Nenner: "Wir verdanken es unseren Kunden, dass wir weiter aktiv sein können für die Gesellschaft in Heidelberg und in der Region."