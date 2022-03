So wie hier in der Weststadt könnten künftig auch in anderen Stadtteilen Grünflächen für alle entstehen. Archivfoto: kaz

Heidelberg (RNZ). Gemüse mitten in der Stadt anbauen, Blumenbeete insektenfreundlich bepflanzen und Bäume pflegen – in vielen Großstädten übernehmen Bürgerinnen und Bürger derlei Aufgaben. Um das auch in Heidelberg zu fördern, hat das Landschafts- und Forstamt der Stadt dem Gemeinderat ein Konzept für "Urban Gardening" sowie Patenschaften für Bäume und Beete vorgelegt. Für die Umsetzung müsste im kommenden Doppelhaushalt 2023/24 eine halbe Personalstelle beantragt werden.

Bisher hat das Landschafts- und Forstamt eine Art "Pflegepatenschaft" auf Anfrage unbürokratisch ermöglicht. Hierbei stand insbesondere die zugewiesene Pflege von "Baumscheiben" – damit ist die Fläche des Bodens rund um den Wurzelbereich beziehungsweise den Baumstamm gemeint – oder von Blumenbeeten im Vordergrund. Künftig könnte dies von der Stadt aktiv gefördert werden, und Bürger könnten Patenschaften für Bäume und Beete übernehmen. Wer etwa eine Baumpatenschaft übernimmt, wäre dann zuständig für das Gießen und den Standort um den Baum herum – also auch für dessen Bepflanzung und Pflege. Wer eine Patenschaft für ein Beet übernimmt, hat Ähnliches zu tun. Bei der Pflege geht es hier beispielsweise auch darum, Möglichkeiten für insektenfreundliche Pflanzungen zu schaffen.

Beim "Urban Gardening" kümmern sich Hobbygärtnerinnen und -gärtner hingegen gemeinschaftlich um kleine Grünflächen sowie Hochbeete mitten in der Stadt. Sie bauen Tomaten und Erdbeeren an, pflanzen Basilikum und Thymian oder richten insektenfreundliche Blumenbeete her. Laut Forstamt müsste jedoch in Abstimmung mit den Stadtteilvereinen und dem jeweiligen Quartiersmanagement zunächst erhoben werden, wie hoch der Bedarf vor Ort ist. Sollte es interessierte "Gartengruppen" geben, könnte das Landschaftsamt geeignete Standorte ausfindig machen und diese zeitlich befristet überlassen. Beispiele hierzu finden sich bereits in der Bahnstadt an der Pfaffengrunder Terrasse, in der Weststadt am Rondell bei der Christuskirche oder künftig im Bereich der Ochsenkopfwiese, in Abstimmung mit dem dortigen Quartiersmanagement.

Um die Umsetzung des Konzepts zu ermöglichen, könnte beim Landschafts- und Forstamt künftig eine Anlaufstelle geschaffen werden in Form einer Person, die unter anderem zuständig wäre für die Flächenauswahl, die vertragliche Betreuung sowie die Betreuung vor Ort oder die Meldung von Vandalismusschäden.