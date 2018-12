Gute Miene zum bösen Spiel: Am Ende stellten sich - die Anwesenden - der 48 Kommunalwahl-Kandidaten der SPD zum Gruppenfoto auf. Vorne in der Mitte (schwarzes Hemd) steht Andreas Grasser (Platz 1) - rechts neben ihm Monika Meissner (Platz 6) und Anke Schuster (Platz 2). Foto: privat

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die SPD wird jünger, jeder zweite Listenplatz ist mit einer Frau besetzt - und die Kandidaten aus verschiedenen Lebensverhältnissen und Stadtteilen bringen vielfältige Interessen und Fähigkeiten mit. Trotzdem gingen die Sozialdemokraten alles andere als nett miteinander um, als sich die rund 100 Delegierten am Samstag im Bürgerhaus in der Bahnstadt zur Abstimmung der Kandidatenliste für die Kommunalwahl im Mai 2019 trafen. Zur Überraschung vieler Mitglieder wird die Heidelberger SPD mit Stadtrat Andreas Grasser als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen.

Fraktionsvorsitzende Anke Schuster, ein Zugpferd ihrer rund 1000 Mitglieder starken Partei in Heidelberg, kandidiert nun auf Listenplatz zwei und Stadtrat Mathias Michalski an dritter Position. Marlen Pankonin zog aus Protest gegen die Liste noch vor Ort überraschend ihre geplante Kandidatur für den Gemeinderat zurück und legte mit sofortiger Wirkung auch ihr Amt als Kreisvorsitzende nieder. Das saß. Ein Raunen ging durch den Saal. "Weder in Berlin noch hier weiß die SPD, wohin sie sich erneuern soll", brachte es ein Mitglied leise seufzend auf den Punkt.

1. Andreas Grasser 2. Prof. Dr. Anke Schuster 3. Mathias Michalski 4. Johannah Illgner 5. Sören Michelsburg 6. Dr. Monika Meissner 7. Karl Emer 8. Nina Gray 9. Michael Rochlitz 10. Maria Boerner 11. Adrian Rehberger 12. Eva-Maria Eberle 13. Daniel Al-Kayal 14. Claudia Dunst 15. Johnny Brambach 16. Karolin Salmen 17. Andreas Woerlein 18. Franziska Heinisch 19. Daniel Hauck 20. Jenny Mey 21. Alex Ropohl 22. Astrid-Maria Eberhardt 23. Winfried Monz 24. Antonia Daum 25. Michael Arnold 26. Marissa Dietrich 27. Sebastian Klassen 28. Bianca Staffen 29. Prof. Dr. Herbert Schuster 30. Alex Fischer 31. Prof. Dr. Stefan Nöst 32. Anuschka Holste-Massoth 33. Dr. Tim Tugendhat 34. Annemarie Lerch 35. Dr. Felix Hörisch 36. Angela Kugel 37. Dr. Willi Schwarz 38. Sigrid Vallejo Villa 39. Erik Tuchtfeld 40. Stefanie Pietzsch 41. Max Wetterauer 42. Kristina Scheuermann 43. Tobias Sicks 44. Marina Rudyak 45. Robert Bechtel 46. Helga Bauer-Giesen 47. Lore Vogel 48. Tim Posawatz

Für den 30-jährigen Rechtsanwalt Andreas Grasser als Listenanführer stimmten 77,4 Prozent der Delegierten. Einen Schwerpunkt seiner politischen Arbeit sieht er in der Wohnungspolitik. Für Hochschullehrerin Anke Schuster ist soziale Familienpolitik ein wichtiges Anliegen, sie erhielt auf Platz zwei der Liste 65,1 Prozent der Delegiertenstimmen. "Damit kann ich gut leben", sagte sie. "Ich mache freiwillig Platz für die kommende Generation", hatte sie ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur begründet.

Mathias Michalski, Angestellter im Öffentlichen Dienst, gilt nicht nur in seinem Ortsverein Pfaffengrund als rühriger "Handwerker der Politik". In einer Fürsprache bezeichnete Claus Wichmann den 30-Jährigen als "einen modernen Sozialdemokraten, der die Mitte im Auge behält und die Ränder mitnimmt". Michalski setzte sich in einer Kampfabstimmung um den dritten Listenplatz gegen Sebastian Klassen mit 65,7 Prozent durch.

Vorne auf einem sicheren vierten Platz steht nun auch der Name von Johannah Illgner. Für die 32-jährige "Feministin und Linke in der Partei" aus dem Ortsverein Bergheim votierten 61 Prozent der Delegierten. "Ich bin persönlich sehr traurig über das, was hier passierte", betonte sie mit Blick auf die Listen-Rangelei. Illgner wirkte sehr verärgert. "Diese Liste wurde so lange hin und her abgestimmt, bis sie bestimmten Leuten passte."

Ein Lichtblick für die Heidelberger Sozialdemokratie war dann aber zum Beispiel die Kandidatur von Stadträtin Monika Meißner. Die 72-jährige Ärztin im Ruhestand ist in der Stadtpolitik längst bekannt als ein bescheidener Mensch ohne politische Scheuklappen, der sich aufrichtig und beharrlich in Themen einarbeitet. Sie stellte soziales Miteinander und Umweltpolitik in den Mittelpunkt ihrer Vorstellung - und 87 Prozent der Delegierten wählten sie mit viel Applaus auf Platz fünf.

Und auch die 38-jährige Dolmetscherin Nina Gray traf als "Neue" den richtigen Nerv. Sie sei seit 20 Jahren in der Partei und bislang nie aktiv gewesen, erzählte sie. Aber in der heutigen Zeit mit dem Erstarken der Rechten müsse man etwas tun. 87,6 Prozent der SPD-Mitglieder wählten sie auf den achten Listenplatz.

Und wie geht es jetzt weiter im Kreisvorstand der SPD? Sören Michelsburg, Pankonins Stellvertreter und am Samstag von den Delegierten mit 80 Prozent auf Listenplatz fünf gesetzt, wird die Amtsgeschäfte im Kreisvorstand zunächst weiterführen. Ob man im Januar die für Juni geplante turnusmäßige Kreisversammlung vorziehe, müsse nun im Vorstand beraten werden, sagte er.