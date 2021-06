Heidelberg. (RNZ) Die SPD-Fraktion lehnt eine Sperrung der Neckarwiese um 22 Uhr ab und plädiert in einer Pressemitteilung für die Schaffung weiterer Erholungsflächen. Das Eingreifen der Stadt rund um die die "Pfingst-Krawalle" sei richtig gewesen, aber es könne nicht sein, dass jetzt die Neckarwiese für friedliche Nutzerinnen und Nutzer über weitere Wochen schon um 22 Uhr gesperrt werden soll, heißt es weiter.

"Wir erwarten, dass die Verwaltung in Person von Herrn Erichson die Restriktionen zurücknimmt und an Wochenenden die alten Regelungen wieder greifen", so die Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. "Gleichzeitig appellieren wir an alle Nutzerinnen und Nutzer der Neckarwiese, mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass alle friedlich und ungestört die neugewonnene Freiheit genießen können", sagt Mathias Michalski, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Genauso müsse auch den Anwohnenden eine lärmfreie Nacht ermöglicht werden. Geht es nach der SPD, sollen die Nachtbürgermeister dazu ein Konzept erstellen. Beispielsweise sollen Lärmbelästigungen in der Nacht mit Bußgeldern geahndet werden. "Autoposer" sollen mit der Sperrung der Uferstraße und der Schaffung von reinen Anwohnerparkplätzen verhindert werden, erklärt Stadtrat Sören Michelsburg,

Zur Entlastung der Neckarwiese setzt die SPD-Fraktion auf weitere dezentrale Angebote. "Aus diesem Grund haben wir Grillplätze am Russenstein, eine Liegewiese für Ziegelhausen und die Ertüchtigung des Neckarbereichs in Schlierbach im Haushalt beantragt", so Schuster weiter. Hierzu passe auch das Engagement der Fraktion, das Airfield als Freizeit- und Naherholungsfläche zu gestalten. "Bereits 2018 hat die SPD die Idee des Stadtparks auf dem Airfield initiiert", so Michalski. Ein Bürgerpark auf dem ehemaligen Flugplatz als Aufenthaltsfläche mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten sei im Hinblick auf die hohe Nutzungsdichte der Neckarwiese eine sinnvolle Ergänzung.