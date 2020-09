Heidelberg. (hob) Michael "Michel" Markert hat die Initiative ergriffen. Der Wirt der "Sonderbar" in der Unteren Straße schrieb jetzt einen Brief an alle Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates: Er bittet die Stadträte, dafür zu sorgen, dass Infrarotstrahler oder Heizbirnen in dieser Corona-Saison erlaubt werden, um den Außenbereich von Kneipen und Gaststätten in der kalten Jahreszeit zu erwärmen. Die Stadtverwaltung hingegen lehnt Heizpilze und Ähnliches bislang auf öffentlichen Straßen und Plätzen ab – wegen ihres klimaschädlichen CO2-Ausstoßes.

Michael Markert. Foto: Buchwald

Mit diesem Argument will sich Markert aber nicht abspeisen lassen. "Es ist jetzt schon absehbar, dass bei einem Wiederanstieg der Infektionen, selbst wenn der Gaststättenbetrieb innerhalb der Räume in jetziger Form gestattet bleibt, die gastronomischen Betriebe nicht überleben werden", schreibt der Wirt.

Um die Kritiker von Heizpilzen zu besänftigen machte er einen Vorschlag: Die Stadt könnte es den Gastronomen gewähren, vor ihren Lokalen einen Wind- und Wetterschutz zu installieren, denn einen Heizstrahler einfach so ins Freie zu stellen mache natürlich wenig Sinn. Zugleich könnte sich Markert vorstellen, dass die Geräte nur bei Temperaturen unter 15 Grad in Betrieb genommen werden dürfen. Zudem sei er gerne bereit, Kompensationsabgaben für den Kohlendioxidausstoß analog zu Flugreisen zu leisten. Die Gebühren könnten zum Beispiel an das Landschafts- und Forstamt gezahlt werden, schlägt der Wirt vor.

Bei drei Heizbirnen und einem Dauerbetrieb von 15 Stunden am Tag von Oktober bis April rechnet Markert mit einem CO2-Ausstoß, der fünf Hin- und Rückflügen nach New York entspricht. Für die entstandenen Emissionen bezahlen Fluggäste, denen auch der Klimaschutz wichtig ist, 242 Euro. Diese Kosten würde Markert gerne tragen.

Der Wirt ist froh, dass die Stadt es ihm ermöglicht hat, unkompliziert nun sieben statt wie bisher zwei Tische auf die Untere Straße zu stellen. "Das fühlt sich hier jetzt an wie die Steingasse für Einheimische", sagt er. Die Umsätze am Nachmittag seien gestiegen. Sie würden dringend benötigt, um die Verluste am Abend und in der Nacht wenigstens ein bisschen aufzufangen.

Während die Fraktion der "Heidelberger" bereits einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet haben, sympathisieren auch die drei großen Fraktionen im Gemeinderat mit Markerts Idee. Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo spricht sich zwar nicht deutlich für Heizpilze aus, er findet aber die Initiative "super". Man solle nun konstruktiv an die Thematik rangehen. "Wir wollen nicht den Klimaschutz gegen die Wirtschaft ausspielen", so Cofie-Nunoo, man suche eine überfraktionelle Lösung.

Wie solch eine Lösung aussehen könnte, zeigt ein Anruf bei CDU und SPD. "Das ist doch eine coole Sache", sagt CDU-Fraktionschef Jan Gradel zu Markerts Vorschlag. Er wolle ihn auf jeden Fall unterstützen. Und die SPD schreibt: "Wir sehen es aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Notlage sowie des Infektionsschutzes als Notwendigkeit, dass die Heidelberger Gaststätten für diesen Winter einmalig die Möglichkeit erhalten, gegen Zahlung einer CO2-Abgabe Heizpilze in ihren Außenbereichen aufzustellen. Dies muss aber eine einmalige Ausnahme bleiben."

Sollte Heidelberg diesen Winter ausnahmsweise Heizpilze erlauben?

PRO

Redakteurin Julia Lauer: "Die Umstände rechtfertigen Ausnahmen"

Wer seine Sommerabende nicht in den eigenen vier Wänden verbringen wollte, dem blieben die Neckarwiese und die Gastronomie. Die Außenbewirtschaftung sorgte dafür, dass die Stimmung in der Stadt in diesem Sommer sogar besonders schön war. Wenn Heizpilze oder Heizstrahler dazu beitragen können, dass die Menschen sich auch im Herbst und Winter draußen, sicher und mit Abstand treffen können, ohne dabei Frostbeulen zu bekommen: warum nicht?

Dass die Stadt im öffentlichen Bereich Heizpilze verbietet, ist grundsätzlich richtig. Draußen zu heizen, ist naturgemäß ein Kampf gegen Windmühlen, zumal Heizpilze energieintensiv sind und obendrein klimaschädliches CO2 freisetzen. Elektrisch betriebene Heizstrahler wären die bessere Wahl, auch wenn sie Stromfresser sind. Aber außergewöhnliche Umstände können außergewöhnliche Maßnahmen rechtfertigen. Deshalb wäre eine Ausnahme von dem bestehenden Verbot über die Wintermonate sinnvoll.

Die Gastronomie hat aufgrund der Corona-Krise ohnehin schon genug gelitten, und auch nachdem Gaststätten, Kneipen und Cafés wieder geöffnet hatten, konnten sie weniger Gäste als sonst bewirten. Dass die Gaststätten den Winter überstehen, ist auch im Interesse der Stadtbewohnerinnen und -bewohner.

Die Menschen zögern allerdings, die Innenräume von Wirtschaften aufzusuchen, was sicher dem Virus geschuldet ist. Das Freizeitangebot ist auch ansonsten eingeschränkt: Theater und Kinos sind nur für wenige Besucher geöffnet, Clubs geschlossen, manche dauerhaft. Da könnten doch vor allem die strombetriebenen Heizstrahler helfen – nicht auf Dauer, aber im kommenden Winter.

CONTRA

Redakteur Denis Schnur: "Der Klimawandel macht keine Pause"

Ja, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Die Corona-Regeln machen der Gastronomie das Leben schwer – und wenn der Sommer vorbei ist und die Menschen nicht mehr draußen sitzen wollen, wird das sicher noch schlimmer.

Doch nur weil diese globale Krise gerade so präsent ist, dürfen wir die andere nicht vergessen. Der Klimawandel wird die Menschheit mit seinen Folgen ziemlich sicher noch heftiger treffen als Corona. Die Waldbrände in den USA dürften nur ein Vorgeschmack sein. Und fieserweise macht der Klimawandel auch in der Pandemie keine Pause.

Deshalb wäre es auch unverantwortlich, jetzt wieder Geräte auf öffentlichem Grund zu erlauben, die vor allem die Atmosphäre aufheizen – und nur ein wenig die Menschen darunter. Dabei geht es nicht nur um den zu hohen Energie-Verbrauch von ein paar dutzend zusätzlichen Heizpilzen und -strahlern in Heidelberg. Es geht um das Symbol, das man damit aussendet: Wenn wir diese Klimakiller in der selbst ernannten "Umwelthauptstadt" wieder erlauben, damit man an ein paar trockenen und nicht zu kalten Tagen im Winter gemütlich draußen sitzt – können wir dann von anderen noch schmerzliche Einschnitte verlangen, um die Erderwärmung zu begrenzen? Wiedervereinigung, Finanzkrise – und jetzt Corona: Gegner einer ambitionierten Klimapolitik finden immer Gründe. Wir müssen aber verstehen, dass die Klimakrise so bedrohlich ist, dass sie eben keine Ausnahmen zulässt.

Das heißt ja nicht, dass wir unsere Gastronomie nicht unterstützen sollten. Mit Decken, Pavillons und warmen Getränken kann man auch im Winter draußen sitzen. Und wer seinem Lieblingsrestaurant wirklich helfen will, der nimmt vielleicht auch in Kauf, dass es mal nicht ganz so gemütlich ist.