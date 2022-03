Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Erste, was sie bei der Heidelberger Softwarefirma Ameria gemacht haben, als russische Truppen am Donnerstagmorgen die Kriegsoffensive starteten, war: eine großflächige Karte der Ukraine aufstellen. Zahlreiche Stecknadeln mit gelben Notizzetteln und ukrainischen Namen pinnten sie darauf an. Es waren die Namen der eigenen Mitarbeiter, die in der Ukraine für den Softwareentwickler arbeiten. Die meisten dieser Mitarbeiter, auch ihre Familienangehörigen, befinden sich mehrere Tage nach Kriegsbeginn noch immer in der Ukraine. Und sie wollen nur eines: schnellstmöglich in Sicherheit sein. Nicht länger dort sein, wo die Stecknadel sie noch verortet.

Die Karte mit den Stecknadeln und Notizzetteln steht auch am Dienstagmittag noch immer bei Ameria, am Firmensitz im Heidelberg Innovation Park. Das Büro, ganz am Ende des Gangs, ist inzwischen zum Lagekontrollzentrum umfunktioniert worden. Kamera-Livebilder aus der Ukraine, neueste Twittermeldungen von vor Ort, Karten, die aktuelle Gefechte aufzeigen, flimmern über die Monitore. Ein Großbildschirm zeigt eine Satellitenkarte von Kiew. Heidelberger Mitarbeiter werten hier die neuesten Daten und Fakten aus dem Kriegsland aus, bestimmen mögliche Fluchtrouten für ihre Kollegen und deren Angehörige.

"Was wir machen, ist Informationen bündeln, die wir dann an unsere Mitarbeiter in der Ukraine weitergeben. Wir versuchen, uns bestmöglich um sie und ihre Familien zu kümmern", sagt Albrecht Metter, Vorstandsvorsitzender der Ameria AG. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hatte neben dem Heidelberger Firmensitz von Beginn an auch ein Büro in Simferopol, auf der Krim. Ab 2008 kam ein weiteres Büro in der Hauptstadt Kiew hinzu.

Dieses löste 2014, nach der russischen Annexion der Krim, den Firmenstandort in Simferopol vollständig ab. Rund die Hälfte der Mitarbeiterschaft von Ameria arbeitet seitdem in Kiew, die meisten als Softwareentwickler. Sie programmieren etwa die Software für den "Virtual Promoter", einen Bildschirm, mit dem man allein über Gesten kommunizieren kann, und der weltweit verkauft wird.

Der Angriff russischer Truppen auf ihr Heimatland sei für alle ukrainischen Mitarbeiter ein Schock gewesen, sagt Albrecht Metter. Zehn von ihnen befinden sich inzwischen in Heidelberg. Sie waren ohnehin auf Geschäftsreise in Deutschland oder bestiegen kurz vor Kriegsausbruch eine der letzten Lufthansa-Maschinen. 20 ukrainische Kollegen sowie die meisten Angehörigen halten sich aber noch immer in der Ukraine auf. Viele von ihnen haben es immerhin schon in den Westen des Landes geschafft, einige Familienmitglieder sind am Dienstag noch auf dem Weg dorthin. Sie alle sollen laut Metter in den kommenden Tagen ebenfalls nach Deutschland kommen. Man wolle sie von der Grenze abholen. Auch die Stadt hat zugesagt, den Transport zu unterstützen.

Vorstandsvorsitzender Metter kennt die Ukraine gut, war selbst oft dort und verfolgt die Interessen Russlands seit mehreren Jahren aufmerksam. Er ist sich sicher, dass die letzten Tage nur der Auftakt für eine blutige Eskalation der Gewalt waren. Vor allem in der Hauptstadt Kiew, die zunehmend von russischen Soldaten umzingelt ist, bahne sich "eine Katastrophe" an, sagt Metter. Einer seiner Mitarbeiter harre dennoch weiter in Kiew aus, wolle vorerst dort bleiben, sagt Metter. Mit ihm sei man im Gespräch und versuche, ihn doch noch davon zu überzeugen, die Stadt zu verlassen.

Von den ukrainischen Mitarbeitern, die bereits in Deutschland sind, sitzen vier am Dienstag gemeinsam mit ihren Heidelberger Kollegen hinter Bildschirmen in einem Büro im Heidelberger Innovation Park. Einer von ihnen, ein 38-jähriger Projektmanager, erzählt, er habe nicht erwartet, dass Putin so weit gehen werde. "Das ist ein Krieg gegen das ukrainische Volk, gegen die Menschen – mitten im Herzen Europas", sagt er.

Jetzt hier, in Heidelberg, zu sein, und nicht in Kiew, der Stadt, in der er mehr als 20 Jahre gelebt habe, sei komisch. Manchmal überkomme ihn der Wunsch zurückzukehren und für sein Land zu kämpfen. "Aber dann denke ich mir, dass es nicht sehr vernünftig wäre." Was ihm helfe, sei die Arbeit, sie verschaffe Ablenkung.

Aktuell ist der 38-Jährige noch in einem Hotel untergebracht. Die Stadt und andere Privatleute haben Ameria bereits längerfristige Wohnmöglichkeiten vermittelt. Wie lange die ukrainischen Mitarbeiter in Heidelberg bleiben werden, ist offen, genauso wie die Frage, ob Ameria jemals wieder einen Firmensitz in der Ukraine haben wird. Doch darüber will sich Vorstandsvorsitzender Albrecht Metter noch keine Gedanken machen. "Die Menschen sind die Firma", sagt er. "Solange sie leben, lebt auch die Firma."