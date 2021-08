Heidelberg. (RNZ) Zwei Tage lang gehört den Altstädtern und ihren Besuchern das Neckarufer, wenn "Heidelberg Marketing" an diesem Samstag und Sonntag wieder zum "Sommer am Fluss" einlädt. Ganz so frei wie zuletzt im August 2019 kann es nicht werden. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung wird es drei umzäunte Bereiche mit Einlasskontrollen geben. Hinein kommt nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten kann man aber flanieren, den Neckarstrand oder die Gastronomie in der angrenzenden Altstadt genießen.

> An der Hauptbühne an der Alten Brücke haben maximal 1500 Zuschauer Platz. Dort wird das Programm am Samstag um 11.30 Uhr mit den Heidelberger Blasmusikanten eröffnet, ab 15.30 Uhr spielen die Heidelberg Jazzmen, ab 19.30 Uhr tritt Silke Hauck mit ihrer Band auf. Sonntags geht es ab 11 Uhr mit den Red Hot Dixie Devils weiter, gefolgt ab 15 Uhr von Ingrid Schwarz mit Band.

> An der Heuscheuer geht es am Samstag um 12 Uhr mit DJane Oliv vom Zena Kollektiv los, bis 23 Uhr folgen verschiedene DJs von Lodosex über das Kopfkino Kollektiv, Random Mind State Label bis Micha Darius. Sonntag geht es ab 11 Uhr mit Radio Bergheim, Robay und dem Fingerhut Kollektiv weiter. Auch auf dieser Bühne ist dann gegen 18 Uhr Schluss.

> Am Krahnenplatz gibt es an beiden Tagen während der Veranstaltung ein buntes Kinderprogramm mit Aufführungen, Mitmach- und Spielaktionen sowie Lesungen.

> Die Buslinien 31, 32, 35 und die Moonliner M2 und M4 werden während "Sommer am Fluss" ab Samstag, 6 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 21 Uhr, umgeleitet. Sie fahren über den Gaisbergtunnel, die Friedrich-Ebert-Anlage und den Schlossbergtunnel. Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz entfallen in dieser Zeit ersatzlos. Die Haltestelle Universitätsplatz kann bis voraussichtlich 24. September aufgrund von Bauarbeiten in der Grabengasse nicht bedient werden.