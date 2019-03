Von Michael Abschlag

Heidelberg. Gleich zu Beginn seiner Rede sieht Wolfgang Bosbach sich zu einer Klarstellung genötigt. "Ich vertrete ausschließlich Positionen meiner Partei", sagt der CDU-Politiker und fügt hinzu: "Oder zumindest solche, die mal CDU-Positionen waren." Bosbach hat diese Pointe schon öfter gebracht, und sie ist wohl nur halb im Scherz gemeint. Das Verhältnis des Konservativen zu seiner eigenen Partei war nicht immer einfach. Geschadet hat das seinem Ansehen nicht.

Bosbach ist beliebt, das zeigt sich auch an diesem Mittwochabend, als der ehemalige Fraktionsvize seiner Partei beim Frühlingsempfang der Heidelberger CDU im Crowne Plaza spricht. Der Saal ist fast vollbesetzt, und Bosbach zeigt, was ihn in Umfragen und als Talkshow-Gast so populär machte: Er versteht es, sein Publikum zu unterhalten. Sein Vortrag ist über weite Strecken launig, gespickt mit Witzen und Anekdoten. "Fröhlichkeit ist ja nicht unsere Kernkompetenz in Deutschland", scherzt der Rheinländer.

"Wenn wir ein Motto hätten, hieße es: Wenn wir keine Probleme haben, schaffen wir uns welche." Deutschland könne stolz sein auf das, was es erreicht habe, siehe Wiedervereinigung und Wirtschaftskraft. "Wir machen nur 1,2 Prozent der Weltbevölkerung aus, sind aber eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt", sagt er.

"Wir hatten in der Nachkriegszeit nur ein Jahr wirklich Rezession. In den letzten 36 Jahren hatten wir gerade einmal drei Kanzler - wo gibt es das sonst in Europa?"

Und er schmeichelt die konservative Seele, wenn er sagt: "Wir müssen differenzieren zwischen Nationalismus und Patriotismus. Nationalismus darf nie unsere Sache sein, aber Liebe zum Land ist eine gute Sache."

Verantwortlich für die Stabilität des Landes macht Bosbach vor allem den Umstand, dass es "zwei starke Volksparteien" gibt, "die immer Kurs gehalten haben." Auch er als Konservativer habe keine Freude daran, wenn die SPD bei 15 Prozent liege, gibt er zu.

"Zwei alte Gewissheiten sind ins Wanken geraten", analysiert er: "Erstens, dass eine Große Koalition immer eine Mehrheit hat. Und zweitens, dass die Union stärkste Kraft wird, gefolgt von der SPD." Dass die Volksparteien an Bindungskraft verlieren, führt er auf einen gesellschaftlichen Trend zurück. "Das trifft alle Organisationen, auch die Gewerkschaften, die Kirchen und Vereine."

Noch stehe Deutschland im europäischen Vergleich stabil da, doch der Aufstieg der Populisten sei eine Herausforderung. Bosbach lenkt den Blick nach Großbritannien: "Der Brexit ist Europa eine Lehre. Jetzt sehen alle, wohin es führt, wenn man die EU verlässt." Zwar will er nicht auf die Anmerkung verzichten, dass Brüssel "nicht alles regeln" sollte.

Doch er betont auch: "Themen wie Umweltschutz oder Innere Sicherheit lassen sich national nicht mehr lösen. Dafür brauchen wir mehr Europa." Und so hält er schließlich ein fast schon flammendes Plädoyer für Europa: "Wir begründen Europa zu sehr ökonomisch. Die Gründungsidee von Europa aber war Frieden und Freiheit."

Im zweiten Teil seiner Rede geht er auf die technologischen Veränderungen ein - vor allem die Digitalisierung, die er mit der Sozialstaatsdebatte direkt in Verbindung bringt. "Wir übersehen oft den Zusammenhang von wirtschaftlicher und sozialer Leistungsfähigkeit", kritisiert er. "Das, was verteilt wird, muss aber auch erst erarbeitet werden."

Die Veränderungen durch die Digitalisierung und die Beschleunigung der Entwicklung seien gewaltig, sagt Bosbach. "Nach der Erfindung des Telefons hat es 120 Jahre gedauert, bis sich das Festnetz-Telefon durchgesetzt hatte", erklär er. "Und heute? Als Angela Merkel Kanzlerin wurde, gab es noch kein Smartphone."

Acht bis zehn Erfindungen seit der Industrialisierung hätten das Leben mehr verändert als alle technischen Entwicklungen zuvor. "Heute greift jeder Deutsche im Schnitt über 80 Mal am Tag zum Handy", so Bosbach. "Eine einzige Erfindung hat unser Leben komplett verändert."

Umso ärgerlicher sei es, dass andere Weltgegenden längst an Deutschland vorbeigezogen hätten. "Wir haben hier viele Weltmarktführer, aber es gibt kein deutsches Handy." Auch in anderen Bereichen gelte das: "Suchen Sie mal heute im Elektrofachhandel ein deutsches Produkt!" Deutschland, so seine Botschaft, dürfe keinesfalls den Anschluss verlieren. Vor allem auf die Bildung komme es an, denn: "Wer nichts im Boden hat, muss etwas in der Birne haben."

In Sachen Energie setzt Bosbach aber eher auf konventionelle Techniken. Er beklagt unterschiedliche Messwerte in Europa, spricht über die Schwierigkeiten bei der Stromspeicherung und erklärt, die Elektromobilität werde Arbeitsplätze kosten. Man könne nicht zugleich aus Atomkraft und Kohle aussteigen, so Bosbach: "Wir können nicht Plätzchen backen und den Teig essen."