Heidelberg. (dns) Bei einigen Südstädterinnen und Südstädtern wurden vergangene Woche schlechte Erinnerungen wach. Denn ein stattlicher Baum an der Römerstraße im Bereich der ehemaligen US-Kasernen, dessen Erhalt die Stadt zugesagt hatte, wurde am Montag radikal zurückgeschnitten. Schnell ging die Angst um vor einem neuen Planungsfehler.

Denn einige Monate zuvor wurde eine Linde gefällt, die nur wenige Hundert Meter entfernt stand, weil sie im städtischen Baumkataster falsch eingezeichnet war (die RNZ berichtete). "Und jetzt wird der schon kränkelnde Baum eindeutig gestutzt", ärgerte sich GAL-Bezirksbeirätin Heike Hauck. Sie sorgte sich, dass die Pflanze den Bauarbeiten im Weg stehe und das Prozedere nicht überlebe.

Doch bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, die dort Wohnhäuser errichtet, betont man, dass nicht die Baustelle für den Rückschnitt verantwortlich ist, sondern ein Wurzelschaden, der schon 20 Jahre alt ist: Denn als die US-Armee nach den Terroranschlägen im September 2001 Zäune entlang der Römerstraße errichtet hatte, habe sie wenig Rücksicht auf das Wurzelwerk der benachbarten Pflanzen gelegt.

"Ziel des Schnitts war es, die Krone des Baumes so weit zu schneiden, dass das bereits vorgeschädigte Wurzelwerk die Versorgung des Baumes weiterhin gewährleisten kann. Zudem wurde die Kronenstatik wiederhergestellt, sodass der Baum auch in den nächsten Jahren seine Funktion als bildprägende, feinstaub-filternde Grünkulisse an der Römerstraße erfüllen kann", so eine GGH-Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Das sehe zwar erst mal brutal aus, sei jedoch leider nötig.

Wenn nun neben dem Baum die Tiefbauarbeiten beginnen, könne man nicht ausschließen, dass dabei auch mal eine Wurzel zu Schaden kommt – schließlich weiß man vorher nie, wo diese verlaufen. Jedoch würden alle Bäume, die als schützenswert eingestuft wurden, großzügig mit Wurzelschutzplatten und einer Einhausung gesichert.