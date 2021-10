Heidelberg. (shy) 2026 will die Deutsche Bahn mit dem Umbau des Hauptbahnhofs Heidelberg beginnen. Das Empfangsgebäude wird modernisiert. Die markante Fassade bleibt stehen, die Shops werden erneuert. Der Ostflügel (links im Bild) bleibt ebenfalls, die Fassade wird renoviert. Der Gestaltungsbeirat der Stadt hatte die Baumaßnahme in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Kritisiert wurde dabei der geplante Neubau des Westflügels (rechts im Bild), in dem sich aktuell eine Filiale der Fastfood-Kette "Burger King" befindet. Den Räten ist der Bau – vor dem sich auch die Zufahrt zur Fahrradgarage befindet – zu wuchtig. "Die Bahn überprüft und bewertet nun die Hinweise des Gestaltungsbeirates gemeinsam mit der Stadtverwaltung", teilte eine Sprecherin auf RNZ-Nachfrage jetzt mit.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 20.54 Uhr

Wie der Heidelberger Hauptbahnhof aufgewertet werden soll

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der Heidelberger Hauptbahnhof soll aufgewertet werden. Wann der Umbau startet, steht noch nicht fest, geplant wird er seit Jahren. Einen Eindruck, wie der Bahnhof einmal aussehen könnte, präsentierten die Architekten der Deutschen Bahn am Dienstag dem Gestaltungsbeirat der Stadt – einem unabhängigen, fünfköpfigen Gremium aus Architekten und Landschaftsplanern, die sich auf Wunsch der Stadt oder der Gemeinderäte mit stadtbildprägenden Bauvorhaben auseinandersetzen und Empfehlungen geben.

> Das Hauptgebäude: Sicher ist, dass der Hauptbahnhof, der architektonisch als Kulturdenkmal gilt, auf der Nordseite an der Kurfürsten-Anlage sein markantes Gesicht behält. Das versprachen die Bahn-Architekten Julian Prifti, Jens Aesche und Stephan Böhning. Ein bisschen Veränderung gibt es aber doch: So wollen die Architekten die markanten Säulen bis nach unten fortsetzen, sie sollen hinter Glas verschwinden, in die Läden integriert werden und so das "Erscheinungsbild aufwerten". Die Empfangshalle an sich wird "nur behutsam" umgebaut, sie soll allerdings verbreitert werden auf 14 Meter an der engsten Stelle – aktuell sind es elf Meter. Die Geschäfte dort sollen bleiben, zusätzlich soll ein Supermarkt einziehen.

Der Hauptbahnhof zeigt sich im Westen wahrlich nicht von seiner schönsten Seite. Die Deutsche Bahn plant, diesen Teil des Bahnhofs – wo heute der „Burger King“ ist, abzureißen und neu zu bauen. Der Gestaltungsbeirat ist besorgt, ob sich der Anbau an das Kulturdenkmal fügt. Foto: Philipp Rothe

> Das Untergeschoss: Von der Empfangshalle aus sollen Rolltreppen ins Untergeschoss, das auf Bahnsteigniveau liegt, führen. Dieses Untergeschoss gibt es laut Architekten längst, nur wisse das die Öffentlichkeit nicht, weil die Räume leer stünden. Das soll sich ändern: Auch dort werden Läden – vielleicht auch ein Biosupermarkt – einziehen. Zudem sollen dort Schließfächer, Technikräume und die Bahnhofsmission Platz finden. Über den Abgang nach unten soll sich ein Glasdach wölben.

> Der Westflügel: Der gesamte westliche Anbau, in dem sich aktuell eine Filiale der Fastfood-Kette "Burger King" befindet, soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Auch dort sollen in den Obergeschossen Büroräume untergebracht werden. Direkt vor diesem Neubau soll dann die Zufahrt zur dort geplanten Fahrrad-Tiefgarage liegen. Sie läge dann in der Mitte zwischen Bahnhof und dem neuen Intercity-Hotel.

> Der Ostflügel: Am Ostflügel des Bahnhofs, also dort wo sich jetzt etwa der "McDonald’s" befindet, wird sich wenig ändern. Lediglich die kaputte Fassade soll energetisch saniert werden. Auch die Restaurants im Erdgeschoss und die Büroräume im ersten Stock bleiben. Laut Bahn-Architekten sollen aber "die Schmuddelecken verschwinden".

> Auch die Südseite des Hauptbahnhofs verändert sich – und zwar noch deutlich stärker als die Nordseite: Denn zwischen Bahnstadt und Bahnhof liegt die größte Baustelle Heidelbergs. Dort entsteht bis 2022 der neue Europaplatz mit einem Hotelhochhaus, vielen Geschäften, den Hauptstellen von Volksbank und Sparkasse sowie über 100 Wohnungen. Zudem ist dort eine Fahrradgarage mit rund 1600 Plätzen geplant – zusätzlich zur Fahrradtiefgarage auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs. Bauherr ist die Gustav Zech Stiftung Management GmbH. Der ganze Platz ist rund 8800 Quadratmeter groß – das ist größer als Marktplatz, Kornmarkt und Karlsplatz in der Altstadt zusammen. Ein Verbindungssteg vom Europaplatz wird direkt zum Querbahnsteig des Hauptbahnhofs führen.

> Im Norden des Hauptbahnhofs, gegenüber dem F+U-Campus, wurden vergangene Woche außerdem die Grundsteine für gleich zwei neue Hotels gelegt. Gebaut werden das Intercity-Hotel und das Adagio Aparthotel von der Unternehmensgruppe GBI-Entwicklungsgesellschaft aus Frankfurt am Main. Beide Hotels sollen bereits im Jahr 2023 bezugsfertig sein.

> Die Kritik: Markus Neppl, Vorsitzender des Gestaltungsbeirats, betonte, dass der Bahnhofsumbau grundsätzlich eine positive Entwicklung sei. Er forderte für das Projekt jedoch "Respekt vor dem Kulturdenkmal" als Überschrift. Kaum Diskussionen gab es über den Ostflügel. Die Pläne der Bahn-Architekten zum Westflügel stießen beim Gestaltungsbeirat allerdings auf wenig Gegenliebe. "Es schüttelt mich schon ein bisschen", sagte Beiratsmitglied Gerd Gassmann, ein Architekt, über den neuen Flügel, der bei der Präsentation der Bahn im Rathaus höher und wuchtiger als das Hauptgebäude wirkte.

Seine Kollegin, die Städteplanerin Sophie Wolfrum, sorgte sich derart um die Wirkung auf das Hauptgebäude, dass sie den Anbau ganz infrage stellte. "Das Schönste am ganzen Bahnhof ist die Abendsonne, die durch das Gebäude durch scheint." Mit dem neuen Gebäude sieht sie diese Transparenz in Gefahr.

Die Bahn-Architekten wiesen diese Kritik zurück. Auch sei das Gebäude gar nicht höher als das Hauptgebäude, der Eindruck lediglich eine optische Täuschung. Die offenen Fragen brachte Neppl abschließend mit einer Frage auf den Punkt: "Wie kriegt man das neue Teil an den älteren Teil?"