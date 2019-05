Heidelberg. (pr/van) Donnerstag, 6.45 Uhr. Müllberge auf der Heidelberger Neckarwiese. Am Morgen nach der großen Abi-Sause liegt - wie jedes Jahr - reichlich Abfall auf der Grünfläche am Neckar - wenn auch offenbar weniger als in den vergangenen Jahren.

Bei der großen Party am Mittwochnachmittag, bei der rund 700 Gymnasiasten ihren Abschluss feierten, hatten Mitarbeiter der Stadt Müllsäcke verteilt. Diese wurden auch zum größten Teil benutzt. Einige Tüten lagen am Morgen danach aber auch ungenutzt herum.

Ersten Informationen zufolge sollen Pfandsammler und nicht die Abiturienten die mit Flaschen gefüllten Mülltonnen umgestürzt haben, um besser an Leergut heranzukommen. Das berichtet zumindest ein Anwohner.

Wie der Anwohner weiter berichtete, wollten die Schüler bei Einsetzen des Regens am gestrigen Mittwoch Schutz unter der Theodor-Heus-Brücke suchen. Die Polizei soll dies aber verhindert haben. Offenbar wollte man es den Schülern so ungemütlich wie möglich machen.

Abi-Party 2019 auf der Heidelberger Neckarwiese Kamera: Vanessa Dietz / Produktion: Reinhard Lask