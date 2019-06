Von Anica Edinger

Heidelberg. Gut zwei Monate Verspätung, vier Hochwasser und rund 300.000 Euro Mehrausgaben: Das erste Großprojekt von "Stadt an den Fluss" hatte einige Hürden zu überwinden - doch jetzt ist es vollbracht, wenigstens fast. Am Neckarlauer unterhalb der Stadthalle, bei der Schiffsanlegestelle der Weißen Flotte, erstrahlt seit vergangener Woche der Asphalt in neuem Glanz, die Sandsteinsitzstufen sind fertig und an der Böschung wurden gerade frische Pflanzen gesetzt.

Auch die Baustellengitter, die seit Oktober 2018 die Sicht zum Neckarlauer versperrten, sind mittlerweile weg. Wer will, kann sich also am neu gestalteten Neckarufer in der Altstadt schon jetzt gut entspannen - passend zum bevorstehenden Sommerwetter diese Woche.

Ganz perfekt ist das alles aber noch nicht: "Nächste Woche kommen noch die Geländer", sagt Alexander Krohn, Leiter der städtischen Stabsstelle "Stadt an den Fluss" und damit für die Baustelle zuständig. Aktuell seien bereits Geländer-Provisorien angebracht und vom Baurechtsamt auch für tauglich befunden worden. Heute oder morgen wird aber auch noch die Beleuchtung eingebaut, die den Neckarlauer dann erst so richtig erstrahlen lassen soll.

Dennoch ist Krohn schon jetzt froh, dass der erste Baustein für seine "Stadt am Fluss" fertig und soweit gut gelaufen ist - "trotz schwieriger Verhältnisse mit dem Baumbestand, Bauen im Wasser, mit vier Hochwasserereignissen und im laufenden Betrieb der Weißen Flotte", sagt Krohn.

Und: "Das macht Lust auf den zweiten Bauabschnitt." Noch in diesem Jahr wolle er die Planungen für die weitere Neugestaltung des Neckarlauers, in Richtung Wieblinger Wehr, anstoßen - "sodass wir nächstes Jahr über den Winter arbeiten können", berichtet Krohn.

Vom Karlstor bis zum Wieblinger Wehrsteg soll auf Flussniveau eine durchgehende Neckaruferpromenande entstehen, mit Stadtbalkonen und Sitztreppen. Der Gemeinderat sprach sich bereits einstimmig dafür aus, die Pläne, die in einer Machbarkeitsstudie festgehalten wurden, weiter zu verfolgen.

Bis es aber so weit ist, muss erst einmal der neue Neckarlauer gefeiert werden. Das soll allerdings erst im August geschehen - und zwar beim Fest "Sommer am Fluss" am 17. und 18. August, das die Stadt laut Krohn derzeit vorbereitet. In dem Bereich zwischen Stadthalle und Alter Brücke solle dabei unter der Ägide von "Heidelberg Marketing" gefeiert werden, genauere Infos werde die Stadt Anfang Juli preisgeben.

Rund 1,5 Millionen hat die Stadt jetzt in die Neugestaltung des Neckarufers investiert. 1,2 Millionen waren anfangs vorgesehen. Für die außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel muss der Gemeinderat noch in seiner Sitzung am Donnerstag sein Ja-Wort geben. So wie es der vorberatende Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 29. Mai schon tat - einstimmig.

Geplant wurde der neue, auch barrierefreie Neckarlauer vom Heidelberger Büro "GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchitektur", angestoßen wurde die Umgestaltung ursprünglich vom Verein "Neckarorte". Mit seinem "Neckarstrand" ein paar Meter weiter flussabwärts, sind der Verein und der Neckarlauer jetzt quasi Nachbarn - und können, was die Besucher angeht, bei der anstehenden Hitzewelle sicher voneinander profitieren.