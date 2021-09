Die Tanzfläche unten in der „Höhle“ war voll: Das Cave in der Altstadt öffnete am Freitag erstmals seit März 2020 unter normalen Club-Bedingungen. Soll heißen: Tanzen war erlaubt, und zwar ganz ohne Maske. Foto: ste

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Daran muss man sich erst wieder gewöhnen: eng nebeneinanderstehen, sich an fremden Menschen vorbeidrängeln, tanzen – und das alles ohne Maske. Genau so geht es nun wieder im Cave 54 zu. Am Freitag öffnete der legendäre Club in der Krämergasse nach 18 Monaten Corona-Pause im Normalbetrieb. Ein Erfahrungsbericht.

Um Punkt 22 Uhr geht die Tür auf – und gleich die erste Neuerung: Noch draußen auf der Straße kontrolliert der Türsteher, ob die Gäste genesen oder geimpft sind oder einen PCR-Testnachweis haben. Und er erklärt jedem die Spielregeln: Maske auf beim Reingehen, auf dem Weg zu den Toiletten und auf der engen Wendeltreppe nach unten. In der "Höhle" selbst kann die Maske in der Tasche bleiben – auch, wenn man sich von seinem Platz wegbewegt.

Schon vor Mitternacht eine Schlange – das ist selten vor dem Cave: Doch der Andrang beim Neustart am Freitag war groß. Foto: ste

Der Andrang hält sich noch in Grenzen, doch das ist im Cave normal – so richtig voll wird es meist erst ab Mitternacht. An der Kasse sitzt Betreiber Rico Riedmüller und freut sich: "Es fühlt sich ungewohnt gewohnt an", fasst er seine Gefühlslage zusammen. Dann muss er wieder kassieren und Stempel auf Hände drücken – wie früher. Nur der Hinweis, dass man sich einchecken muss, ist neu. Dafür hängt der QR-Code der Luca-App am Eingang. Wer die nicht nutzt, füllt ein Kontaktformular aus.

Ein Stockwerk tiefer sitzt Riedmüllers Partner Werner Lorenz an der Theke vor einem Laptop. Er ist heute der Herr der Playlist, spielt Altes und Neues, Hauptsache tanzbar. Nachdem er kurz oben war, berichtet er um 22.20 Uhr: "Es wird. Draußen stehen sie Schlange." Dann wird getanzt, glückliche Gesichter unter dem Cave-"Kronleuchter". Es wird immer voller.

Vier junge Leute kommen die Treppe herunter, gehen sofort auf die Tanzfläche und kommen für die nächste Dreiviertelstunde nicht mehr runter. Drei Frauen stehen am Tresen und unterhalten sich, weiter hinten ein Pärchen, das zu Michael Jacksons "Thriller" sitzend tanzt. Party-Normalität, ein Bild wie in sorglosen Vor-Corona-Zeiten – und die Hoffnung, dass es so bleiben kann, mit welchen Regeln auch immer.

Als das Tanz-Quartett mal Pause macht, ein kurzes Gespräch mit der RNZ. Der Junge und die drei Mädels sind 18 und 19 Jahre alt, sie kommen aus Mosbach und Gundelsheim. "Wir haben in der RNZ gelesen, dass das Cave aufmacht und haben gesagt: Da müssen wir hin", sagt Jason. Die sozialen Kontakte haben ihnen gefehlt in den verschiedenen Lockdown-Phasen, berichtet Katharina, jetzt freuen sie sich, dass sie wieder feiern gehen können. "Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil es hier so eng ist. Aber wir sind alle geimpft", meint Jason noch, dann müssen sie wieder nach vorne auf die Tanzfläche.

Damit die Gäste sicher feiern können, haben Riedmüller und Lorenz investiert. Da stehen etwa die beiden weißen Kästen von der Größe eines Kühlschranks, einer oben im Bar-Bereich, einer unten hinter der Wendeltreppe: die neuen Luftfilter. "Die haben eine Zulassung für OP-Säle", verrät Lorenz. Die bestehende Lüftungsanlage wurde schon vor zwei Jahren erneuert, dazu kommen schon länger auch Luftentfeuchter zum Einsatz – in solch reiner Luft hat man im Cave wohl noch nie getanzt.

Am Sonntag noch ein Anruf bei Riedmüller: "Es war voll, auch am Samstag. Es gab keinen Ärger, alle haben sich an die Corona-Regeln gehalten." Gut 30 Leute hätten sie aber wegschicken müssen, weil sie nicht den notwendigen Impfschutz vorweisen konnten oder mit einem Schnelltest rein wollten. Riedmüller ist froh, dass alles so gut gelaufen ist: "Es hat sich das erste Mal so angefühlt, als ob es Licht am Ende des Tunnels gibt, seit die Pandemie begonnen hat."