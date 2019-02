Daholo ist einer von nur 20 lebenden Kronen-Sifakas weltweit. Und er weiß genau, was die Leiterin des Affenreviers Anke Jakob von ihm will: Mit einer Erdnuss lässt er sich ohne Probleme auf die kalte Edelstahlplatte der Waage locken. Fotos: Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Daholo weiß genau, was Anke Jakob von ihm will, als sie mit der Waage das Gehege im Menschenaffenhaus im Heidelberger Zoo betritt. Während die Mitbewohner des Kronen-Sifakas, die zwei Kattas Rambo und Batu, aufgeregt umherspringen, setzt sich Daholo brav auf die Edelstahlplatte und frisst genüsslich eine Erdnuss. Nun kann Anke Jakob, die Leiterin des Affenreviers, das Gewicht des seltenen Tieres dokumentieren. Einmal pro Woche muss Daholo, der erste Kronen-Sifaka, der in einem deutschen Zoo gehalten wird, zur Gewichtskontrolle. Genau wie Gorillas, Gürteltiere und streifenköpfige Bartagamen, die auch alle im Affenrevier leben.

Bei der streifenköpfigen Bartagame Agathe stimmt das Gewicht, ihr Partner Elliot ist durch eine Bindehautentzündung geschwächt.

3,6 Kilogramm zeigt die Waage bei Daholo an und Anke Jakob ist zufrieden: "Sein Gewicht sollte zwischen 3,2 und maximal vier Kilo liegen." Die Gewichtskontrolle wird vom Erhaltungszuchtprogramm, das sich um das Zuchtbuch kümmern, vorgeschrieben. Denn weltweit gibt es von der Lemurenart nur noch 20 Exemplare, neun davon im Freiland auf Madagaskar. Weil die Art so stark gefährdet ist, werden Gesundheitschecks und Futterpläne vorgeschrieben. "Daholo soll jeden Tag 300 Gramm Robinienlaub bekommen", erklärt Jakob. Weil das aber vor allem im Winter schwierig ist, haben Freiwillige des Zoos im Sommer das Laub geerntet und eingefroren.

Bei Elliot, der streifenköpfigen Bartagame, die im kleinen Affenhaus lebt, muss ebenfalls das Gewicht wöchentlich kontrolliert werden. Sie quält sich mit einer Bindehautentzündung und hat deshalb schon deutlich abgenommen. "Bei kleinen Tieren kann man den Gewichtsverlust meist nicht so gut erkennen. Und wenn man es sieht, ist es meist schon zu spät", erklärt Jakob die regelmäßigen Überprüfungen. Während Elliot nur 227 Gramm auf die Waage bringt, sind es bei Mitbewohnerin Agathe 269 Gramm. "So sollte es sein", sagt Jakob. Um Elliot wieder aufzupäppeln, bekommt die Bartagame nach dem Wiegen eine Heuschrecke zum Fressen.

Der Heidelberger Zoo hat nicht nur bei den tierischen Bewohnern seine Inventur abgeschlossen, sondern auch seine Besucherstatistik für das letzte Jahr: Insgesamt 457.730 Besucher kamen 2018 in den Heidelberger Tiergarten und damit fast genauso viele wie im Jahr 2017. "Der goldene, warme Herbst hat für zahlreiche Besucher im Spätjahr gesorgt. Die geringeren Besucherzahlen in den sehr heißen Sommermonaten konnten wir so teilweise wettmachen und das vergangene Jahr mit einem guten Ergebnis beenden", blickt Zoodirektor Klaus Wünnemann zufrieden zurück. Dass der Zoo nicht nur ein Ausflugsziel für Familien mit Kindern ist, zeigt ein näherer Blick auf die Zahlen: Die Hälfte der rund 345.000 Besucher mit Tageskarte sind Erwachsene, die ohne Kinder in den Zoo kommen. Auf die letzten drei Jahre bezogen, ist diese Zahl sogar gestiegen. "Diesen Trend bestätigt die positive Resonanz, die wir für Sonderveranstalten wie beispielsweise den Welt-Elefantentag, der sich gezielt auch an Erwachsene richtet, bekommen", sagt Wünnemann. Aber auch als außerschulischer Lernort wird der Zoo in Zusammenarbeit mit der Zooschule immer attraktiver: Die Anzahl der Schülergruppen aus Heidelberg ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen - um rund 16 Prozent. (tt)

Bei Trudel und ihrem Baby hingegen ist alles in Ordnung. Das Kugelgürteltier wiegt 1239 Gramm, ihr knapp drei Monate altes Baby - das noch keinen Namen hat, weil das Geschlecht noch unklar ist - 634 Gramm. Während Trudel schaut, was gerade passiert, bleibt der Nachwuchs zur Sicherheit eingekugelt. Vater Arnold wiegt 1750 Gramm, lebt aber gerade nicht bei der Familie im kleinen Affenhaus: Wegen des Babys wurde er ins Menschenaffenhaus ausquartiert und lebt dort vorübergehend im Innengehege der goldgelben Löwenäffchen.

Auch Kugelgürteltier Trudel muss zur wöchentlichen Gewichtskontrolle auf die Waage.

Die Ergebnisse des Wiegens fließen auch in die alljährliche Inventur im Zoo ein, bei der die Anzahl der Tiere festgestellt wird, die im Tiergarten leben. Zum Stichtag (31. Dezember 2018) waren es insgesamt 2478 Tiere aus 155 Arten. Davon sind 501 Säugetiere aus 51 verschiedenen Arten und 521 Vögel aus 80 Arten. Hinzu kommen noch 51 Reptilien, sechs Amphibien, 1210 Fische, 178 Insekten, ein Krebstier und zehn Muscheln. Während 2017 noch 163 Tierarten im Zoo lebten, sind es ein Jahr später nun "nur" noch 155 Arten - acht weniger als im Vorjahr. Grund dafür ist, dass Volieren und Terrarien im Laufe des Jahres umstrukturiert wurden und ein paar Vögel, Reptilien, Insekten und Krebse in andere Zoos umgezogen sind.

Sämtliche Veränderungen hält Kuratorin Sandra Reichler in der elektronischen Tierkartei fest. Darin werden auch die Geburten - 2018 zum Beispiel bei den Socorrotauben, den Schopfhirschen und den Perlhühnern -, die Sterbefälle - im Mai starb die syrische Braunbärin Uschi - und die Umzüge vermerkt. So zog Mähnenrobbenbulle Pepe nach Belgien um, Elefantenbulle Gandhi nach Frankreich.