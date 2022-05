Heidelberg. (rah) An der Wand neben dem Eingang der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen hängen gerade zahlreiche Plakate. Darauf stehen gute Wünsche wie "Du packst das, Thalischnupsi", "Lenni, wir glauben an dich" oder "Viel Glück, Inia". Die kreativ und liebevoll gestalteten Poster tauchen jedes Jahr pünktlich zum schriftlichen Abitur an der Schulwand auf. Eltern und Freunde wollen damit ihre Prüflinge mental unterstützen.

Die Motivationsplakate haben am Thadden schon eine längere Tradition. "Das begann vor ungefähr 15 Jahren", erklärt der stellvertretende Schulleiter Jochen Reinhard. Dabei werden die Plakatgestalter immer kreativer: "In dubio pro Leo" steht dieses Jahr auf einem. Und – ein wenig fies: "Du bist zwar nicht die hellste Torte auf der Kerze – aber für’s Abi reicht’s".