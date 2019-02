Heidelberg. (hö) Was wäre gewesen, wenn die "Trinkwasserkrise" länger gedauert hätte? Tatsächlich liefen vor einer Woche die ersten Planungen an, die dann aber sofort gestoppt wurden, als es Entwarnung gab. Es gebe zwar Notfallpläne, Heidelberg von außen mit Wasser zu versorgen, so ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage, "aber die lassen sich nicht eins zu eins umsetzen, und man muss flexibel reagieren".

Zunächst hatte man erste Anfragen für die Versorgung der Bevölkerung mit Mineralwasser abgeschickt. Die Flaschen hätte die Stadtverwaltung an zentralen Punkten an die Bürger verteilt - und zwar rationiert. Zugleich wären auch die 32 städtischen Notbrunnen reaktiviert worden.

Sie sind nicht ans Trinkwassernetz angeschlossen; das Wasser wäre direkt an den Brunnen, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind, ausgegeben worden - allerdings nur in Verbindung mit einer Chlortablette, was wiederum nicht auf die reinste Trinkwasserqualität dieser Brunnen schließen lässt. In einem letzten Schritt wäre das Technische Hilfswerk (THW) mit seiner Wasseraufbereitungsanlage angefordert worden, allerdings sei da die Vorlaufzeit relativ lang, so der Sprecher.

Im Fall einer großen Wasserkrise wären auch Schulen und Kitas geschlossen worden - unter anderem, um genügend Platz für Notunterkünfte zu haben. "Solche Einrichtungen sind dann nicht aufrechtzuerhalten", so der Sprecher. Aber sind geschlossene Schulen und Kitas nicht doch zu drastisch? "Nein, denn eine Notsituation bedeutet nicht, dass der Alltag mit anderen Mitteln weitergeht, sondern massive Einschnitte in den Alltag, die jeder fühlt."