Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Elisabeth von Thadden hatte einen Traum. Ein Deutschland, das nicht länger von Faschisten regiert wird, ein freies Land, in dem jeder seine Meinung sagen darf. Dieser Traum kam sie teuer zu stehen: Am 8. September 1944 wurde sie in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Ihre Nichte, die "Spiegel"-Redakteurin Marianne Wellershoff, hat sich für das Magazin "Spiegel Geschichte" auf die Spuren des Mannes begeben, der von Thadden an die Gestapo verraten hatte: Paul Reckzeh. Die RNZ sprach mit der 56-Jährigen über einen Menschen mit Vaterkomplex und ein Trauma, das nachwirkt.

Marianne Wellershoff. Foto: Kollmer

Frau Wellershoff, Sie haben den Verräter gesucht, der Ihre Familie bis heute beschäftigt. Warum jetzt, 75 Jahre danach?

Ich traf bei einer USA-Reise Mitte der Neunziger die letzte Überlebende des Solf-Kreises, der Widerstandsgruppe um Hanna Solf. Sie erzählte mir, was Reckzeh für ein Typ war, wie der Kreis verraten wurde. Das Ganze wurde auf Kassette aufgenommen. Als wir dann beschlossen, ein Heft über den deutschen Widerstand in der Reihe "Spiegel Geschichte" zu machen, fiel mir ein, dass es ja da diese Kassette gibt. Sie war der Ausgangspunkt zu sagen, ich gehe der Sache noch einmal nach. Was war Reckzeh eigentlich für ein Mensch? Jemand, der so viele Menschen an die Gestapo verrät, der dann in die DDR flüchtet und dort wieder Menschen verrät, indem er mit der Stasi zusammenarbeitet. Jemand, der dann am Ende noch um eine Haftentschädigung bittet. Das hat mich sehr interessiert.

Wie lernten sich Ihre Tante und Paul Reckzeh kennen?

Die Familie von Paul Reckzeh hatte immer wieder in der Schweiz Urlaub gemacht. Reckzeh war dort befreundet mit einem Maler. Dessen Tochter Bianca Segantini kannte wiederum meine Tante. Es gab in der Schweiz eine stark christliche Bewegung, die sich Gedanken machte, wie es mit Deutschland nach dem Krieg weitergehen könnte. Diese Verbindung in die Schweiz war der Gestapo bekannt, und deshalb haben sie Paul Reckzeh als Spitzel aktiv zur Tochter dieses Malers geschickt, und sie hat ihm fatalerweise ein Empfehlungsschreiben geschrieben für Elisabeth von Thadden. Reckzeh rief meine Tante an, die damals bereits in Berlin lebte, gab sich als Kritiker des NS aus, und sagte, er würde gerne in Kontakt mit Andersdenkenden kommen. Meine Tante hatte zum 50. Geburtstag ihrer Schwester Marie-Agnes eine Teegesellschaft organisiert. Zu diesem Treffen lud sie dann spontan auch Reckzeh ein.

Elisabeth von Thadden. Foto: Elisabeth-von-Thadden-Schule

Was genau wurde ihrer Tante am Ende zum Verhängnis?

Die Gäste der Teegesellschaft diskutierten an dem Nachmittag, ob die Absetzung Mussolinis das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Niederlage der Deutschen bedeutete. So etwas zu äußern, stand damals unter Strafe. Reckzeh bot den Gästen dann an, Briefe in die Schweiz zu schmuggeln. Meine Tante war die einzige, die dieses Angebot annahm und noch an dem Nachmittag ein paar Zeilen formulierte. Wenig später erkannte sie ihren Fehler und versuchte, den Brief zurückzubekommen. Reckzehs Vater wies sie an der Haustür ab mit den Worten, der Brief sei zerrissen. Das allerdings stimmte nicht.

Hintergrund > Elisabeth von Thadden wurde am 29. Juli 1890 im ostpreußischen Mohrungen geboren, wuchs auf einem alten Familiengut in Pommern auf. In Berlin absolvierte Elisabeth das Jugendleiterinexamen und arbeitete in der Schlossschule Salem. Im Jahr 1926 zog sie zu ihrer Schwester Ehrengard nach Heidelberg. Nachdem ihr in Wieblingen ein ehemaliges Landgut zur Pacht angeboten worden [+] Lesen Sie mehr > Elisabeth von Thadden wurde am 29. Juli 1890 im ostpreußischen Mohrungen geboren, wuchs auf einem alten Familiengut in Pommern auf. In Berlin absolvierte Elisabeth das Jugendleiterinexamen und arbeitete in der Schlossschule Salem. Im Jahr 1926 zog sie zu ihrer Schwester Ehrengard nach Heidelberg. Nachdem ihr in Wieblingen ein ehemaliges Landgut zur Pacht angeboten worden war, gründete sie dort ein evangelisches Landerziehungsheim für Mädchen, das im Frühjahr 1927 eröffnete. Im Anschluss an die Machtergreifung der Nationalsozialisten stand von Thadden der neuen Regierung zunächst aufgeschlossen gegenüber. Nach einiger Zeit distanzierte sie sich jedoch von der Ideologie und trat der oppositionellen Bekennenden Kirche bei. 1941 entzogen ihr die Nazis die Unterrichtsgenehmigung. Von Thadden ging zurück nach Berlin, wo sie Kontakte zu der Widerstandsgruppe um Hanna Solf knüpfte und für das Rote Kreuz Kriegsgefangene und Internierte versorgte. Infolge der Denunziation durch den Arzt Paul Reckzeh wurde sie verhaftet, zum Tode verurteilt und am 8. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Von Thaddens Urne wurde am 3. Juni 1949 neben der Kapelle auf dem Gelände der 1946 wiedereröffneten Elisabeth-von-Thadden-Schule beigesetzt. (pne)

[-] Weniger anzeigen

Hat Ihre Recherche den Blick auf Ihre Tante verändert?

Die Naivität von Elisabeth hat mich doch erstaunt. Sie hätte in diesem Moment misstrauisch werden müssen, denn eigentlich sprach man nicht so offen mit Fremden am Telefon. Ich glaube, sie hat sich da hinreißen lassen von der Hoffnung, sie könnte eine weitere Person für ihre Ideen begeistern.

Was für ein Mensch war Paul Reckzeh?

Dieser Mann hat sich in das Leben Anderer hineingesogen, um selbst besser dazustehen. Ich glaube, Reckzeh war schwer traumatisiert von seinem mächtigen Vater, einem bekannten Medizinprofessor, und er konnte nie an diesen heranreichen. Reckzeh konnte, indem er über andere etwas wusste, sich überlegen oder mächtig fühlen. Das war seine Strategie, sich bedeutsam zu fühlen.

Hallt der Verrat an Elisabeth von Thadden in Ihrer Familie nach?

Das Schicksal von Elisabeth von Thadden war bei uns immer vorhanden. Sich vorzustellen, wie sie hingerichtet wurde, war für meine Mutter oft Thema. Sie hat zuhause erzählt, welches Lied Elisabeth gesungen habe, als sie zum Schafott gegangen ist. Das hat uns alle natürlich sehr bewegt. Bis heute fühle ich mich traumatisiert durch die Schilderungen über die Hinrichtungen meiner Tante. Daher ertrage ich nichts, was irgendwie damit zu tun hat. Ich kann Bilder von Hingerichteten, Guillotinen oder elektrischen Stühlen nicht sehen, ich kann keine brutalen Filme anschauen und lese keine Bücher, in denen Hinrichtungen detailliert geschildert werden. Mich verfolgt so etwas sonst tagelang.

Ist diese Geschichte für Sie persönlich nun dennoch abgeschlossen?

Was meine Tante und Paul Reckzeh angeht ja. Mich interessiert aber noch, was er als Arzt in den Ostgebieten zur Vorbereitung des Holocausts genau getan hat. Die Akten dazu liegen vielleicht noch im Bundesarchiv. Und was ich gerne noch verstehen möchte, ist, wie es in der nächsten Generation weitergegangen ist, wie die Traumatisierungen fortwirken, wie dieses Drama die Familien verändert. Es ist schade, dass ich nicht mehr mit dem Sohn Reckzehs sprechen kann, da er schon tot ist, und es ist mir nicht gelungen, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen. Interessanterweise hat sich jedoch die Enkelin von Reckzeh auf meinen Artikel hin gemeldet. Ich hoffe, wir treffen uns mal.