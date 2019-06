Von Holger Buchwald

Ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant, bekommen die Bergstadtteile Boxberg und Emmertsgrund endlich die versprochenen Verbesserungen im Nahverkehr. Weil die Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof zu viele Kapazitäten gebunden und es auch zeitweise zu wenige Busfahrer gegeben hatte, wurde die Neuordnung der Buslinien zunächst verschoben. Mit dem neuen Sommerfahrplan, der ab diesem Sonntag gilt, werden sie jedoch nun umgesetzt. Dadurch kommt es zu Veränderungen auf den Linien 27, 29, 33 und 39. Mit der Linie 39A gibt es sogar eine ganz neue Verbindung. Die RNZ hat die Änderungen zusammengestellt.

> Die Linie 27 fährt zukünftig zwischen den Haltestellen Mombertplatz im Emmertsgrund und Rohrbach-Süd über die Haltestellen Buchwaldweg, Louise-Ebert-Zentrum, Haselnussweg und Am Götzenberg auf dem Boxberg. Sie ersetzt damit auf diesem Abschnitt die Fahrten der Linie 33, die zukünftig vom Emmertsgrund direkt ins Tal fährt. Die Linie 27 fährt werktags von 5 Uhr bis 21 Uhr und samstags von 8.40 Uhr bis 20.40 Uhr fast durchgehend im 20-Minuten-Takt, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12.30 Uhr und nur alle 30 Minuten.

> Die Linie 29, die bisher vom Emmertsgrund und Boxberg bis zum Bismarckplatz fuhr, wird nun bis zur Haltestelle Technologiepark im Neuenheimer Feld verlängert. Neu angefahren werden damit die Haltestellen Brücken- und Lutherstraße, Mönchhofschule, Wielandtstraße und Bunsengymnasium in Neuenheim. Werktags ist die erste Fahrt ab Mombertplatz um 4.47 Uhr. Bis auf wenige Lücken und einige Taktverdichtungen fahren sie alle 20 Minuten. Ab 21 Uhr bis Betriebsende und sonntags pendelt der 29er nur alle 30 Minuten zwischen Mombertplatz und Rohrbach-Süd. Wer weiter in die Innenstadt möchte, kann dort in die Straßenbahnen 23 und 24 umsteigen. Samstags fährt der Bus wenigstens tagsüber bis zum Bismarckplatz.

> Der Weg der Linie 33 wird mit dem Fahrplanwechsel zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Mombertplatz in beiden Fahrtrichtungen geändert. Die Haltestellen auf dem Boxberg werden von dieser Linie nicht mehr bedient, sondern in Zukunft von den Bussen der Linie 27 angefahren. Dadurch soll der Fahrplan der „Monsterlinie“ 33, die zehn Heidelberger Stadtteile durchquert oder tangiert, stabiler werden. Der 20-Minuten-Takt ab Emmertsgrund beginnt um 6 Uhr morgens. Samstag gibt es zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr einen Halbstunden-, danach einen 20-Minuten-Takt. Sonn- und feiertags geht es nur alle 30 Minuten mit der 33er Linie runter ins Tal.

> Die Linie 39 verkehrt künftig nur noch zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Königstuhl. Die Haltestellen EMBL, Forstquelle, Boxbergring, Fernheizwerk, Im Eichwald, Louise-Ebert-Zentrum, Haselnussweg, Buchwaldweg, Mombertplatz und Rohrbach-Süd werden damit von dieser Linie nicht mehr bedient. Vom Bismarckplatz geht es ab 6 Uhr morgens bis 19 Uhr stündlich hoch auf den Königstuhl, zu den Spitzenzeiten samstags und sonntags sogar halbstündlich.

> Neu ist die Linie 39A. Sie fährt vom Bismarckplatz über den Speyererhof zum Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL) und von dort in einem Schlenker runter zum Boxberg. Vom EMBL geht es über die Haltestellen Forstquelle, Boxbergring, Fernheizwerk, Louise-Bert-Zentrum, Buchwaldweg, Mombertplatz, Am Götzenberg, Haselnussweg und Boxbergring wieder zurück in Richtung Bismarckplatz. Diese neue Busverbindung verkehrt mal halbstündlich mal alle 30 Minuten. An Sonntagen gibt es nur einzelne Fahrten.

> Die neue Ruftaxilinie 1013 wird zusätzlich geschaffen. Das Ruftaxi verkehrt von Wieblingen-Mitte über Eichbaumweg und Marienhof zum Grenzhof und zurück. Es kann, wie gewohnt, 30 oder 60 Minuten (je nach Linie) vor der jeweiligen Abfahrtzeit unter der zentralen Rufnummer 0621/1077077 oder online in der VRN-Fahrplanauskunft angefordert werden.

Info: www.rnv-online.de

Update: Freitag, 7. Juni 2019, 20.13