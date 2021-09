Heidelberg. (RNZ) In Heidelberg findet am Montag, 13. September, der diesjährige Fahrplanwechsel statt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilt, wirkt sich der Wechsel auf die Fahrzeiten und Anschlüsse im Bus- und Bahnverkehr aus. Ein Überblick:

> Straßenbahnlinien 22, 23, 24 und 26: Die Taktverdichtung der Heidelberger Straßenbahnlinien 22, 23 (nur bis Rohrbach Süd), 24 und 26 ändert sich. Von Montag bis Freitag in der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr fahren die Bahnen alle 20 Minuten. An Sonn- und Feiertagenfahren die Bahnen in der Zeit von 10 bis etwa 22 Uhr ebenfalls im 20-Minuten-Takt - bislang geschah dies im 30-Minuten-Takt. Auf dem Abschnitt Rohrbach Süd–Leimen verkehren die Straßenbahnen weiterhin alle 30 Minuten. Einzelne Fahrten nach Leimen werden hierbei in den Abendstunden und an Sonntagen von der Linie 24 durchgeführt.

> Buslinien 27, 29 und 33: Auch der Takt der Buslinien 27, 29 und 33 in Boxberg und Emmertsgrund vverkürzt sich. Künftig fahren die Busse von Montag bis Freitag von 20 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 22 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Haltestellen Am Götzenberg sowie Jellinekstraße werden künftig auch an Sonn- und Feiertagen bedient. Das Gewerbegebiet Rohrbach Süd wird zudem an Werktagen bis 22 Uhr von den Bussen angefahren.

> Buslinie 34: Die Linie 34 wird künftig an Sonn- und Feiertagen zwischen Pfaffengrund und Wieblingen im 1-Stunden-Takt mit Kleinbussen bedient. Diese ersetzen das bisher dort verkehrende Ruftaxi. Die Ringlinie im Pfaffengrund verkehrt im 20-/40-Minuten-Takt. Zudem wird die Linie 34 in Heiligkreuzsteinach verlängert: Ab Montag verkehren die Busse nach der Haltestelle Marktplatz weiter zur Haltestelle Heiligkreuzsteinach Schule. Von dort geht es auf dem gleichen Weg wieder zurück.

> Busshuttle zum SNP Dome: In Heidelberg wird zukünftig die Großsporthalle SNP Dome an das bestehende Netz angebunden: Bei großen Sportveranstaltungen verkehrt ein Busshuttle zwischen den Haltestellen Heidelberg-Hauptbahnhof und SNP Dome.