Von Philipp Neumayr & Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Lesung ist fast zu Ende, da wird Saša Stanišić von seinen Gefühlen eingeholt. "Ja, da ist es", sagt er fast entschuldigend, greift zum Wasserglas, räuspert sich. "Ich versuche es trotzdem." Dann liest er weiter. "Ich wurde 1998 nicht abgeschoben, weil der Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde mehr als nur Dienst nach Vorschrift tat. Er hörte mir zu und merkte auf, als ich sagte, ich würde gern in Heidelberg studieren.

Er prüfte meine Optionen. ‚Bring mir deine Immatrikulationsbescheinigung‘, sagte er, dann sehen wir weiter‘." Und heute Abend, sagt Stanišić, sei dieser Mann hier. Er blickt ins Publikum, nickt, und wischt sich dabei eine Träne aus dem Augenwinkel. Auch viele Zuhörer haben feuchte Augen.

In der Neuen Aula der Uni traf Stanišic´ auf seinen Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde, Werner Fontius. Foto: Rothe

Es ist ein emotionaler Abend für Saša Stanišić am Donnerstag in der Aula der Neuen Universität. Aber auch für sein Publikum. Alle sind sie gekommen: alte Lehrerinnen und Lehrer von der IGH, Schulfreunde, Kommilitonen – und eben auch Werner Fontius, der Sachbearbeiter, ohne den Stanišic´ heute nicht hier stünde. Ohne den er nicht in Deutschland hätte bleiben dürfen und vielleicht nie ein gefeierter Schriftsteller geworden wäre. Mehr als zwanzig Jahre später umarmen sich die beiden – und über 700 Menschen klatschen.

Bis auf den Universitätsplatz sind sie zuvor angestanden, um den Schriftsteller bei seiner ersten Heidelberger Lesung nach dem Triumph beim Deutschen Buchpreis zu erleben. Doch der Abend ist längst ausverkauft. Wer keine Karte hat, kommt nicht rein. Spontan wird eine Tonübertragung in einen Hörsaal nebenan organisiert. "Ich glaube, das ist meine größte Lesung jemals – und dann auch noch in Heidelberg", sagt Stanišić. Er sei immens aufgeregt, teilt er dem Publikum zu Beginn mit und bittet: "Wenn ich nur so Mittellustiges sage, lachen Sie also bitte ganz laut."

Die Leute lachen viel und herzhaft – auch wenn es bei dieser Lesung ganz und gar nicht mittellustig zugeht. Denn Stanišic´s Lesestoff, sein autobiografischer Roman "Herkunft", ist oft extrem lustig – und zugleich oft sehr traurig. Es sei eine Leichtigkeit, bei der man immer auch Schmerz spüre, sagt Moderatorin Jagoda Marinić.

Die Leiterin des Interkulturellen Zentrums kennt Stanišić seit 20 Jahren, sie beide haben ihre Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien, sind befreundet. Und auf der Bühne harmonieren sie ziemlich gut. Marinić stellt die richtigen Fragen, Stanišić gibt aufrichtige, kluge Antworten.

Der Schriftsteller ist auch live ein großer Erzähler. Stanišić liest nicht, er performt. Er ballt die Fäuste, holt aus, lehnt sich nach vorne, er lacht, er weint. Stanišić spricht frei, er kennt seine Geschichten fast alle auswendig. Oft improvisiert er, schiebt spontane Gedanken ein, die nicht im Text stehen. Und so erleben auch diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die "Herkunft" schon gelesen haben, noch einmal neu, wie Saša Stanišic´ mit 14 Jahren als Bürgerkriegsflüchtling aus Jugoslawien nach Heidelberg kam, wie er die deutsche Sprache lernte – und lieben lernte.

"Es ist so: Das Land, in dem ich geboren wurde, gibt es heute nicht mehr", erzählt der 41-Jährige. Was es gibt, das sind die Erinnerungen an eine "extrem schöne Kindheit in einer extrem schönen Stadt an der extrem schönen Drina". Immer wieder sei er während der Recherchen für sein Buch nach Višegrad, ins heutige Bosnien und Herzegowina, zurückgekehrt. "Das Buch zu schreiben, war ein Graben in Erinnerungen", sagt er.

Sein Buch, erklärt Stanišić, handele von drei Fragen: Was waren die Menschen vor dem Krieg? Was hat die Flucht mit ihnen gemacht? Und was sind sie heute? ",Herkunft’ vereint Momente, die mich so geprägt haben, dass ich zu dem Mann geworden bin, wie er heute hier vorne steht", sagt Stanišic´. Natürlich haben es nicht all diese Momente auch in sein Buch geschafft.

Deshalb erzählt er an diesem Abend auch von einem Teil seiner Heidelberger Jugend, von dem er öffentlich noch nie gesprochen hat: seine persönliche wöchentliche Auszeit vom schwierigen Alltag als Teenager mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Damals saß er mit seinem Freund Piero jeden Donnerstag zwei Stunden an dessen Computer, um Außerirdische abzuschießen. "Für uns waren diese Stunden wie eine Oase in all dem krassen Herkunfts-Visa-Stress."

Am Ende gab es stehende Ovationen. Foto: Rothe

Das Publikum ist gefesselt von der Wortkunst Saša Stanišićs. Es lacht, weint, klatscht – und schweigt dort, wo es Not tut. In dem vollen Saal herrscht eine erstaunlich vertraute Atmosphäre. Am Ende dauert der Schlussapplaus schon eine Minute, als eine junge Frau in der zweiten Reihe aufsteht. Einzelne tun es ihr nach, bis es allmählich immer mehr werden. Und wenig später applaudieren schließlich hunderte Menschen stehend für diesen besonderen Schriftsteller, dessen Person und Geschichte sie spätestens an diesem Abend ins Herz geschlossen haben.