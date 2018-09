Heidelberg. (mare) Der Rummel ist riesig: Wenn der Dalai Lama am Donnerstag um 9.30 Uhr auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) die Bühne der Stadthalle betritt, schauen Tausende nach Heidelberg.

Rund 1350 Augenzeugen sind in der Stadhalle dabei. Doch noch weit mehr Menschen wollten das geistliche Oberhaupt der Tibeter sehen, die Karten waren in wenigen Stunden ausverkauft. Auch von Medienseiten gab es mehr als 50 Anfragen, doch nur 15 Journalisten durften in die Stadthalle. Und mit dabei: die RNZ.

So können auch jene, die kein Ticket mehr erhascht haben, den Auftritt des Dalai Lama miterleben - ganz bequem von Zuhause aus oder am Smartphone. Nah dran am Geschehen sind die RNZ-Reporter: Unter https://twitter.com/rnz_reporter werden die Redakteure live rund um den Besuch und den Vortrag in kompakter Form berichten.

Auch auf der Homepage www.rnz.de wird der Auftritt ebenfalls begleitet: mit stets aktualisierten Infos, Eindrücken, Fotos. Alle in der RNZ erschienenen Artikel und Infos rund um den Besuch des Dalai Lama gibt es zudem gesammelt unter www.rnz.de/dalailama

Und schließlich bringt die RNZ die Leser live in die Stadthalle: Auf der Facebook-Seite www.facebook.com/Rhein-Neckar-Zeitung verlinken wir den Livestream des DAI aus der Stadthalle - die englische Rede über "Glück und Verantwortung" und die anschließende Diskussion mit den drei Heidelberger Wissenschaftlern Hannah Monyer, Andreas Kruse und Matthias Bartelmann.