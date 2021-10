Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Heidelberger Literaturszene ist in Aufruhr. 60.000 Euro sollen nach Angaben des Kulturamts per Beschluss des Gemeinderats im Doppelhaushalt 2021/2022 im Literaturbereich eingespart werden – rund 40.000 bei den Projektmitteln für "Unesco City of Literature", 20.000 bei den Literaturtagen. "Skandalös" finden das die allermeisten Literaturschaffenden in der Stadt – jetzt kämpfen sie dagegen.

An heutigem Donnerstag steht das Thema auf der Agenda des Kulturausschusses um 17 Uhr. Vor der Sitzung laden Literaturschaffende zum Protest: Geplant ist, dass Autorinnen und Autoren ihre Bücher mitbringen, sie auf den Boden vor den Eingang des Rathauses legen, ein Spalier drumherum bilden – und Stadträtinnen und Stadträte so beim Betreten des Rathauses die Literatur förmlich mit den Füßen treten. Vor der Aktion luden die Betroffenen noch einmal zur Pressekonferenz – eigentlich, um die Unterschriftenliste zu präsentieren, die dem Protest gegen die Kürzungen des Literaturetats Nachdruck verleihen soll, vor allem aber, um ihrem Ärger Luft zu machen. Roland Reuß etwa, Germanistik-Professor an der Universität Heidelberg. Reuß hatte im September einen leidenschaftlichen Appell an alle Gemeinderatsfraktionen gerichtet, die Kürzungen doch bitte zurückzunehmen – verbunden mit der Unterschriftenaktion. Über 200 Autoren, Dolmetscher, Übersetzer, Germanisten, Slawisten, Antiquare, Veranstalter und mehr haben zwischenzeitlich unterzeichnet.

Darunter auch der ehemalige Kulturbürgermeister der Stadt, Joachim Gerner. Mit Kopfschütteln nehme er das Vorhaben zur Kenntnis, der "Unesco City of Literature Heidelberg" die Mittel zu kürzen. "Damit wäre ein unermesslicher Imageschaden für die Kulturstadt Heidelberg verbunden. Sie ist nämlich die einzige Stadt des ganzen deutschen Sprachraums, die in der Sparte Literatur des weltweiten Unesco Netzwerks kreativer Städte vertreten ist", so Gerner. Im Jahr 2014 wurde Heidelberg ins Netzwerk der kreativen Unesco-Städte mit aufgenommen. Im kommenden Jahr steht wieder der Rechenschaftsbericht an, den die Stadt regelmäßig abliefern muss, um ihren Status als "City of Literature" aufrechtzuerhalten. Gerade im Hinblick darauf attestiert Reuß dem Gemeinderat eine "absolute Instinktlosigkeit". Jetzt die Gelder zu streichen, wo das anstehe, sei "völlig skandalös".

Viele, die bei der Pressekonferenz dabei waren, haben auch bei der Bewerbung Heidelbergs um die Aufnahme in das prestigeträchtige Unesco-Netzwerk mitgearbeitet, Molli Hiesinger etwa. Die Kürzungen empfindet sie als "Schlag ins Gesicht" all derer, die sich damals ehrenamtlich aufgeopfert hätten. Das sieht auch Frank Zumbruch so, der damals Vorsitzender des Bewerbungskomitees war. Hiesinger verliest aus einem Brief Zumbruchs: "Nach einem Schritt nach vorn, nun zwei zurück?", fragt er. Durch diese Entscheidung entstünde ein Imageschaden Heidelbergs – "in der Welt".

Bei der Debatte im Fokus des Ärgers ist die SPD-Fraktion. Sie hatte den Antrag zu den Kürzungen im Literaturetat während der Verhandlungen zum Doppelhaushalt eingebracht. Verabschiedet wurde der allerdings im Gesamtpaket – mit nur vier Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Deshalb findet es Fraktionsvorsitzende Anke Schuster auch "irritierend, dass jetzt plötzlich so eine SPD-Schelte kommt". Eigentlich müssten alle Fraktionen "ihren Kopf hinhalten". Am Montag hatte die Fraktion zu einem Fachgespräch zu den Literaturkürzungen eingeladen.

Dabei erklärte Schuster noch einmal den besonderen Hintergrund, vor dem der Doppelhaushalt entstanden ist: "Wir hatten zum ersten Mal die Situation, dass wir für den laufenden Haushalt Kredite aufnehmen mussten." Denn die Einnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie sei noch immer schwierig. Die ihrer Meinung nach nur geringfügigen Kürzungen im Literaturetat hielt sie deshalb für vertretbar. 80.000 Euro sind in diesem Jahr für die City of Literature im Haushalt eingestellt, 2022 sind es 100.000 Euro. Zum Vergleich: 2019 und 2020 waren je 134.150 Euro eingestellt. Im Jahr 2019 seien laut Schuster jedoch nur 77.618 Euro ausgegeben worden. So gerechnet stünden für "City of Literature" nun 180.000 Euro bereit, in den Vergleichsjahren 2019 und 2020 waren es rund 211.000 Euro. Ja, das sei eine Kürzung, aber eben nur eine leichte. Auch bei den Literaturtagen habe man den Rotstift angesetzt – aber nur, weil die "Planansätze immer deutlich höher lagen als Rechnungsergebnisse", also als die tatsächlichen Ausgaben.

Schuster nahm den Literaturschaffenden auch die Hoffnung, dass sich an den Kürzungen noch etwas ändern werde. "Der Haushalt wurde gerade vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt", so Schuster. Mit dem Hinweis, der immensen Verschuldung, die die Stadt auf sich lädt, bitte doch noch entgegenzusteuern.