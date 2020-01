Heidelberg. (hö) Für seinen Termin in Heidelberg hat sich Ex-SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel eine turbulente Zeit ausgesucht: Erst vor fünf Tagen wurde bekannt, dass der 60-Jährige Aufsichtsrat der Deutschen Bank wird. Am kommenden Dienstag, 4. Februar, hält er um 18.15 Uhr in der Alten Aula der Universität die Alfred-Weber-Lecture zu den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen in Zeiten des Wandels. Eine Anmeldung ist erforderlich – ausschließlich per E-Mail an: ewolf@hca.uni-heidelberg.de.