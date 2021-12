Von Julia Lauer

Heidelberg. Um 14.30 Uhr steht Sasson Shahanovich noch immer in der Schlange und wartet auf seine Impfung im Bürgerhaus Neuenheim. "Die Impfaktion ist völlig gescheitert", ärgert er sich. "Jetzt kann ich als Ausländer nachvollziehen, warum in Deutschland so viele Leute nicht geimpft sind. Es liegt jedenfalls nicht daran, dass alle Impfgegner wären." Immerhin gehört Shahanovich zu denen, die einen der begehrten Zettel in der Hand halten können: Er ist Nummer 89, er wird an diesem Nachmittag also noch an die Reihe kommen.

"Seit 7.30 Uhr stehe ich dafür an. Seitdem habe ich weder gegessen noch getrunken", schildert Shahanovich seinen Einsatz für den Booster. "Es ist ein einziges Wirrwarr." Andere seien vor ihm da gewesen und hätten nicht so lange warten können. "Sie sind nach etlichen Stunden wieder gegangen, nicht jeder kann sich den ganzen Tag freinehmen, um hier anzustehen." Er habe sogar mitbekommen, dass ein junger Mann aus der Schlange seinen Platz verkauft habe: an eine Frau, die erst später gekommen sei und ihm 200 Euro für den Zettel mit der Nummer geboten habe.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, steht hinter dieser Impfaktion. Sie läuft offiziell seit 10 Uhr am Morgen, verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna, eine Anmeldung braucht es nicht. In der Schlange heißt es, es gebe insgesamt nur 100 Dosen.

Dennoch zieht sich die Aktion. Manche stehen auch am Nachmittag noch hier, auf gut Glück. Sie spekulieren etwa darauf, dass andere mit Zusage für eine Dosis zwischenzeitlich aufgegeben haben. Andere setzen darauf, dass nun doch mehr Impfstoff zur Verfügung steht. "Ich kam erst um zwölf Uhr und habe keine Nummer, aber um 13 Uhr kam jemand aus dem Gebäude und sprach von Nachschub", erzählt die Studentin Eirini Panteli. Deshalb hofft sie, an diesem Nachmittag doch noch dranzukommen – so wie einige andere auch.

Es gehe überhaupt nicht chaotisch zu, verteidigt Joachim von der Linde vom Stadtteilverein Neuenheim die Organisation. Der Verein stellt das Gebäude, die Mitglieder unterstützen die Impfaktion. Es sei nur ein Arzt im Einsatz, erklärt von der Linde, weshalb es zu längeren Wartezeiten kommt. "Aber deshalb verteilen wir ja seit neun Uhr morgens die Zettel mit den Nummern: damit die Leute nicht in der Kälte stehen." Dieses System versuche er schon seit Stunden, den Menschen näherzubringen. "Seit heute Morgen rede ich mir den Mund fusselig."

Das Gesundheitsamt verweist auf Nachfrage darauf, gemäß dem Konzept des Landes neben Impfangeboten mit Termin auch solche ohne Termin anzubieten – um den Zugang zu Impfungen somit "explizit sehr niederschwellig" zu halten. Aktuell habe die Behörde 20 Impfteams im Einsatz. "Die Personaldecke ist noch relativ dünn, sodass kurzfristige Ausfälle nicht immer kompensiert werden können." Man suche derzeit jedoch nach Personal.

Um 14.30 Uhr geht die Schlange nur noch bis zur Straßenecke Rahmengasse, aber noch immer kommen Menschen, die sich impfen lassen wollen. Von der Linde riegelt den Zugang zum Bordstein mit Absperrband ab – wohl in der Hoffnung, damit ein eindeutiges Zeichen zu setzen.