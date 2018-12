Ein Steno-Beispiel, das Elisabeth Maul der RNZ zukommen ließ: "Wer lernt noch die deutsche Kurzschrift und kann das noch lesen?" heißt es in der oberen Zeile. Unten steht geschrieben: "Steno will man können, aber nicht lernen!" Foto: privat

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Für Wilhelm von Humboldt, weniger bekannt als sein reise- und experimentierfreudiger Bruder Alexander, war Sprache der Ausdruck einer Weltsicht und viel mehr als ein Kommunikationsmittel. Für Elisabeth Maul war es die Schrift, die sie zu der machte, die sie heute ist. Genauer: Die Kurzschrift, auch Stenografie genannt. Sie war die letzte, die noch am Amtsgericht Heidelberg die Mitarbeiter darin ausbildete. Sie können lesen, was Maul für die RNZ schrieb: "Wer lernt noch die deutsche Kurzschrift und kann das noch lesen?" in der oberen Zeile, unten dagegen: "Steno will man können, aber nicht lernen!"

Elisabeth Maul zeigt, wie Stenografen ihren Block halten: "Genau so". Foto: Hentschel

"Lern erstmal richtig schreiben", hatte ihr Vater gelacht, als die damals 13-jährige Elisabeth Steno lernen wollte. "Ich wusste nicht einmal, was Steno war, hatte aber die Möglichkeit mal rauszukommen", lacht die 81-Jährige heute. Ihr Vater habe schon ein strenges Auge auf sie gehabt und gut aufgepasst, dass die junge Dame immer pünktlich zuhause war. Die Stenokurse und später die Wettkämpfe gaben ihr die Möglichkeit, auch abends noch unterwegs zu sein: "Also habe ich nicht aufgegeben."

Diese Entscheidung sollte sie bis heute prägen: "Lebenslang hat es mir Vorteile gebracht", erzählt Maul stolz. Dabei sollte ihre "Steno-Karriere" bald einen deutlichen Knick erfahren.

Rasend schnell eignet sich Maul damals die Kurzschrift an, räumt immer wieder Preise bei deutschlandweiten Wettbewerben ab. Die kleinen Zertifikate zeigt sie stolz, nachdem sie sie aus alten Kisten heraus gekramt hat, wo die Papiere jahrzehntelang gut eingemottet waren. Auch die Zeitung meldete ihre Siege: "Da war ich in der Handelsschule bekannt wie ein bunter Hund."

Die Idee, das Hobby zum Beruf zu machen, kam Maul erst nach einem England-Aufenthalt, wo sie bei einer Hochadeligen unterkam, um die englische Kurzschrift zu lernen. "Danach war für mich klar: Ich werde Stenografie-Lehrerin - Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie", erzählt die 81-Jährige.

Bevor sie schließlich zum Amtsgericht kam, war Maul Lehrerin für Stenografie- und Maschinenschreiben an der Öffentlichen Handelslehranstalt Friedberg, wo sie selbst ein paar Jahre früher noch Schülerin gewesen war. In der Zwischenzeit absolvierte sie ihre Ausbildung zur Verlags-Fachkraft. Viel mitzureden hatte sie da nicht, denn die Lehrer vermittelten die Schülerinnen gleich an Firmen: "Wir sind quasi verkuppelt worden", lacht Maul.

Lange sollte die Zeit an der Schule jedoch nicht andauern: Als Maul nach ihrer Heirat und dem ersten Kind wieder den Dienst antreten wollte, waren sich die Männer - also der Schulleiter und ihr Ehemann - einig, dass sich das für eine junge Mutter nicht schicke. "So war das damals", erzählt die 81-Jährige. 30 Jahre lang war sie zwar nicht mehr berufs-, aber auch nicht untätig: Ob es Vorstandssitzungen oder Predigten waren, die sie verschriftlichte, Elisabeth Maul hat sich weiter in Steno geübt. Lange habe ihr Mann das argwöhnisch betrachtet, irgendwann aber nachgefragt, wie viel sie damit verdiene. "Als er die hohe Summe hörte, da war es kein Problem mehr", lacht Maul.

1986 entdeckte eine Freundin dann eine Stellenausschreibung des Amtsgerichts. Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch war klar: "Sie können anfangen bei uns. Sofort." Da übernahm sie das Protokoll in Prozessen, jedoch nicht lange. "Wir brauchen Sie noch dringender als Lehrerin", hieß es dann. Und so kümmerte Maul sich dann bis 1995 um die Steno-Ausbildung der Justizangestellten. Dann verfügte das Oberlandesgericht: Der Unterricht wird eingestellt.

Von 1988 bis 2001 war Maul auch Lehrerin für Kurzschrift und Maschinenschreiben am Pädagogium. "Da wurde extra für mich ein Klassenzimmer eingerichtet mit neuen Schreibmaschinen", erinnert sie sich.

Die Kurzschrift hat Mauls Leben in vielfacher Hinsicht beeinflusst. Auch lebenslange Freundschaften hat sie dadurch geknüpft: "Seitenlange Briefe in Steno haben wir uns geschrieben - wir hatten unsere eigene Geheimschrift."