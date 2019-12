Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Für Diana Ayrancioglu ist es das Ende einer langen Reise. Geboren in Mersin, im Süden der Türkei, kam sie als junges Mädchen mit ihren Eltern nach Deutschland. In Pforzheim besuchte sie das Gymnasium, später zog sie für ihr Studium nach Heidelberg. Deutsch habe sie sich schon lange gefühlt, sagt Ayrancioglu. Seit Donnerstag ist sie es auch offiziell. Bürgermeister Wolfgang Erichson hatte die 25-Jährige in sein Büro eingeladen, um ihr ihre Einbürgerungsurkunde zu überreichen – aus gutem Grund: Denn Ayrancioglu ist die 500. Person, die in diesem Jahr in Heidelberg den deutschen Pass erhielt.

"Das ist sehr aufregend für mich, ich bin sehr glücklich", so die Studentin, nachdem auch das letzte Formular unterschrieben ist. Ein knappes halbes Jahr hat der Einbürgerungsprozess gedauert. Der bürokratische Aufwand sei groß gewesen, sagt Ayrancioglu und lacht. Doch es hat sich gelohnt. Denn die deutsche Staatsbürgerschaft sei viel mehr als nur ein Pass. Endlich frei reisen, die eigene Meinung frei äußern können – "das ist ein Luxus" sagt Ayrancioglu. In dem Land, wo sie geboren wurde, ist das längst keine Selbstverständlichkeit mehr. "Ich bin ein Mensch, der seine Meinung äußern muss."

Solange sie den türkischen Pass hatte, habe sie es bewusst vermieden, politische Kommentare im Internet von sich zu geben. Wollte sie in ein anderes Land reisen, habe die Passkontrolle immer länger gedauert als bei ihrer deutschen Freundin. "Ich habe extra Genehmigungen gebraucht und musste für meine Visa zahlen." Das alles ist nun vorbei. Es sei eine Last, die da von ihren Schultern gefallen ist, sagt Ayrancioglu.

Hintergrund Hintergrund > In Heidelberg leben derzeit rund 160.000 Menschen aus etwa 180 Nationen. Rund 56.000 von ihnen, also mehr als jeder Dritte, haben einen Migrationshintergrund, mehr als 33.000, also mehr als jeder Fünfte, haben keinen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > In Heidelberg leben derzeit rund 160.000 Menschen aus etwa 180 Nationen. Rund 56.000 von ihnen, also mehr als jeder Dritte, haben einen Migrationshintergrund, mehr als 33.000, also mehr als jeder Fünfte, haben keinen deutschen Pass. Die Einbürgerungszahlen der Stadt sind zwischen 2013 und 2017 kontinuierlich gestiegen – von 366 auf 468. Im Jahr 2018 sank die Zahl der Einbürgerungen auf 367. In diesem Jahr gab es nun mit bislang 539 "neuen Deutschen" so viele Einbürgerungen wie nie zuvor. > Anspruch auf Einbürgerung hat, wer unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt: ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, eine Blaue Karte EU oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die zu einem dauerhaften Aufenthalt führen kann, seit acht Jahren gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts, ausreichende Deutschkenntnisse, keine Verurteilung wegen einer Straftat sowie das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. (pne)

Bürgermeister Erichson war sich sicher, dass diese von ihm unterschriebene Einbürgerungsurkunde in guten Händen ist. "Für uns in Deutschland, aber auch in Heidelberg ist es wichtig, dass die Leute sich entscheiden, hier zu leben und zu arbeiten." Menschen wie Ayrancioglu seien eine Bereicherung für Stadt und Gesellschaft. Gerade, weil sie die Werte unserer Demokratie zu schätzen wüssten. "Viele, die hier geboren werden, schätzen es gar nicht, was sie für Freiheiten haben." Dabei könne man denjenigen gar nicht oft genug sagen: "Seid zufrieden mit dem, was Ihr hier habt."

In diesem Jahr hatte Erichson so viele Einbürgerungsurkunden wie noch nie zu unterschreiben. Allein bis gestern waren es 539 Stück. "Mal sehen, wie viele noch dazu kommen", so der Bürgermeister. Wie Ayrancioglu kommen die meisten derjenigen, die sich in Heidelberg um einen deutschen Pass bemühen, aus der Türkei. Am Ende sind es aber in erster Linie Briten und Britinnen, die hier zu "neuen Deutschen" werden. In diesem Jahr waren es bislang 103, also jeder Fünfte. Der Grund: Bis zum "Brexit", dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), ist es für sie besonders einfach, einen deutschen Pass zu beantragen.

Aber nicht nur aus Großbritannien, auch aus anderen Ländern der EU und aus Kriegsgebieten wie dem Irak oder Syrien stammen viele Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten in Heidelberg eingebürgert wurden. Erstmals seien demnach auch Geflüchtete darunter, wie Birgit Huber, Sachgebietsleiterin der Ausländerbehörde, erklärt. Gerade bei dieser Gruppe von Ausländern, die seit 2015 nach Deutschland und Heidelberg kamen, rechne man in den nächsten Jahren mit einem Zuwachs an Bewerbungen um eine Einbürgerung. Ob diese am Ende erfolgreich sind, hängt von vielen Faktoren ab – unter anderem ausreichende Deutschkenntnisse oder die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts.

Diana Ayrancioglu hatte keine Probleme, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Schon gar nicht, was die deutsche Sprache angeht. "Ich liebe die Literatur, ich liebe Goethe." Seit dem Wintersemester 2014/2015 studiert sie Ethnologie und Germanistik im Bachelor an der Ruperto Carola. Nebenbei unterstützt sie Kinder und Jugendliche bei ihren Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Heidelberg, sagt sie, sei heute ihr Zuhause. Die vielen Cafés, der Fluss, die Menschen – das habe Flair. "Ich habe nichts an dieser Stadt auszusetzen."