Von Peter Wiest

Heidelberg. Vor über zwei Jahrzehnten wurde der Verein "Sicheres Heidelberg – SicherHeid" gegründet. Sein Ziel: Mit vielen Partnern vorsorgen, dass Heidelberg sicher und attraktiv bleibt. Und die Bilanz ist beeindruckend: Es gab zahlreiche erfolgreiche Projekte für Kinder, Jugendliche und Senioren, Förderprogramme im Bereich Opferschutz und Zivilcourage, unzählige Kooperationen, Tagungen – und seit 2009 den jährlich verliehenen "Heidelberger Präventionspreis".

Von Anfang an dabei als Geschäftsführer von "SicherHeid" war der heute 59-jährige Polizeibeamte Reiner Greulich. Er prägte die Arbeit des Vereins entscheidend. Seit 1982 Polizist, war er ab 1999 in der Prävention tätig – und 2017 übernahm Greulich die Stelle des Referenten für Kriminalprävention im Polizeipräsidium Mannheim. Nun gab er die Geschäftsführung des Vereins aus gesundheitlichen Gründen an den Polizeibeamten Knut Krakow ab. Im RNZ-Interview blickt Greulich auf seine 22 Jahre währende Tätigkeit für den Verein zurück.

Herr Greulich, was war 1999 der Anlass zur Gründung von "SicherHeid"?

Die damalige Landesregierung befürwortete die Gründung von Fördervereinen in der noch jungen "Kommunalen Kriminalprävention", also der intensiven Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kommunen und weiteren Akteuren in der Präventionsarbeit. Die Stadt Heidelberg ist mit solchen Themen schon immer proaktiv umgegangen, da war es nur folgerichtig, einen solchen Verein zu gründen. Man erhoffte sich damit auch, die Prävention in die Breite der Gesellschaft zu tragen und Projekte besser umsetzen zu können.

Wer war im Verein damals schon vertreten, und wer kam im Lauf der Jahre noch dazu?

Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, alle gesellschaftlichen Bereiche im Verein abzubilden. Kinder und Jugendliche, Schulen, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Seniorenarbeit finden sich bei uns nicht nur bei den mittlerweile 383 Mitgliedern, sondern auch im Vorstand wieder. Prävention ist Chefsache – deshalb sind auch immer die Stadtspitze mit dem Oberbürgermeister und der Polizeipräsident im Vorstand vertreten. Manfred Lautenschläger seit der Vereinsgründung dabei zu haben, ist natürlich auch ein Glücksfall für den Verein. Seine Person wertet den Verein zusätzlich auf. Es gab auch immer mal wieder Veränderungen im Vorstand. Das verlässliche Grundgerüst steht aber sehr stabil.

Was hat Sie persönlich gereizt an der Aufgabe als Geschäftsführer?

Zusammen mit meinem Kollegen Günther Bubenitschek, der mit dem Verein "Prävention Rhein-Neckar" schon ein Jahr "Vorsprung" hatte, habe ich sehr schnell erkannt, welche Chancen der Verein bietet. Gestalten, kreativ sein, Projekte entwickeln und von A bis Z umsetzen ... "Genau dein Ding", dachte ich mir. Das Interessante und überaus Reizvollste an der Aufgabe war aber, dass man dadurch in der Lage war, Gutes zu bewirken und Menschen über diese Arbeit Leid zu ersparen.

Haben sich die Vorstellungen über das Amt, die Sie damals hatten, erfüllt und bewahrheitet?

Ich hatte eigentlich zu Beginn gar keine Vorstellungen davon. Ich bin da so reingewachsen. Von meinem Mitstreiter Bubenitschek habe ich viel gelernt, und mit der Zeit fand ich meinen eigenen Weg, einen solchen Verein auf Arbeitsebene zu führen. Meine Vorstellung war immer, nicht nur die großen Räder zu drehen, sondern auch Wert zu legen auf kleine Projekte im Stadtteil, die oft nur wenige Euro Förderung von uns benötigten. Dann entfaltete sich der Verein schnell vom anfänglichen Geldgeber zum kreativen, selbstständigen Projektentwickler. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung.

Wie ist es Ihnen all die Jahre gelungen, die ehrenamtliche Arbeit als Vereinsgeschäftsführer mit Ihrer Arbeit als Polizeibeamter zu vereinbaren und zu koordinieren?

Die Arbeit an den gleichen Themen verbindet die beiden Tätigkeiten. Ich habe es immer als überaus positiv empfunden, dass die Tätigkeit für den Verein ganz eng verknüpft ist mit der polizeilichen Präventionsarbeit, quasi zwei wichtige Player im Netzwerk an einem Tisch.

Mit welchen Partnern haben sie über die Jahre zusammen gearbeitet? Und welche weiteren Partner würden Sie sich für den Verein wünschen?

An erster Stelle der Partnerschaften stehen logischerweise die Polizei, die Stadt Heidelberg mit den Fachämtern und die beiden Präventionsvereine für den Rhein-Neckar-Kreis und für Mannheim. Die Polizei kann sich mit Erfahrungen und Manpower einbringen, und die Stadt hat seit vielen Jahren eine eigene Koordinierungsstelle zur Kriminalprävention eingerichtet, über die viele der Förderprojekte laufen. Darüber hinaus hat sich der Verein mit ganz vielen Einrichtungen vernetzt, vom Sportkreis Heidelberg über alle Hilfeeinrichtungen wie etwa dem Frauennotruf oder "Fairmann" bis hin zu Einrichtungen der politischen Bildung und Integration wie "Mosaik Deutschland". Auch der Weiße Ring und die Pädagogische Hochschule Heidelberg sind verlässliche Partner. Spezielle Wunschpartner gibt es nicht. Wir können jedem ein Angebot zur Zusammenarbeit machen.

Welche Bilanz ziehen Sie heute für sich nach so langen Jahren als Geschäftsführer von "SicherHeid"?

Die fällt über die Maßen positiv aus. Ich denke, dass ich die Aufgabe als "Vernetzer", Förderer und Ideengeber gut ausgefüllt habe, aber letztlich müssen darüber andere entscheiden. Ich kann nur sagen, dass mich die Arbeit sehr mit Zufriedenheit erfüllt hat.

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Arbeit: Welche Projekte würden sie als die wichtigsten bezeichnen?

Die Fachtagungen zu bestimmten Themen, bei denen wir immer Mitveranstalter waren, sind seit 2001 jährlich ein Highlight gewesen und lockten Multiplikatoren weit über die Region hinaus zu uns nach Heidelberg. Unsere letzten Planungen zu einer Tagung zum Thema "Rechtspopulismus" fielen leider dem Corona-Lockdown zum Opfer. Schade, das Thema wäre aktueller denn je. Der Heidelberger Opferfonds, den wir gemeinsam mit dem Verein Prävention Rhein-Neckar betreiben, hat seit 2000 schon weit über 300.000 Euro an Geschädigte jugendlicher Straftäter ausbezahlt. Und der Heidelberger Präventionspreis gibt auch kleinen Projekten einmal im Jahr eine große Bühne. Aber Projekte zur Förderung der Zivilcourage oder zum Schutz von Senioren sind mir genauso wichtig.

Ist Heidelberg durch die Arbeit des Vereins sicherer geworden?

Da bin ich mir sehr sicher. Die von der Uni Heidelberg durchgeführten Bürgerbefragungen zeigen das deutlich. Dabei geht es nicht nur um den effektiven Rückgang von Fallzahlen, der in vielen Bereichen zu verzeichnen ist, sondern vielmehr darum, ob sich die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt sicher fühlen. In Heidelberg merkt man, dass sich die Stadt um präventive Themen kümmert und dafür auch Geld in die Hand nimmt. Das ist gut angelegt und hat eine hohe Rendite, weil am Ende für die Allgemeinheit weniger Kosten für Betroffene von Kriminalität entstehen. Die Präventionsarbeit in Heidelberg und der Region ist beispielhaft und vorbildlich. Und unser Verein wird weiterhin eine zentrale Rolle in diesem präventiven Netzwerk einnehmen.