Wenn er etwas will, ist er bereit, vollen Einsatz dafür zu bringen: Diese Pokale und Medaillen sind nur ein Bruchteil der Trophäen, die Shamil Ustaev in seiner noch jungen Ringerkarriere gewonnen hat. Foto: Philipp Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Ganz am Ende des Gesprächs steht Shamil Ustaev auf und holt die beiden Trikots aus dem Schrank. Eines ist rot, eines grau-schwarz, sein Nachname steht auf der Rückseite. Aber es ist das Emblem vorne auf der Brust, das diese beiden Textilien so wertvoll macht für den 21-jährigen Ringer. Es ist der Bundesadler, den nur tragen darf, wer in der deutschen Nationalmannschaft startet. Das hat Ustaev geschafft – nachdem er vor 16 Jahren als Geflüchteter mit seiner Familie nach Deutschland gekommen war.

Es war ein langer Weg von seinem Geburtsland Dagestan, der russischen Kaukasusrepublik am Kaspischen Meer, über Düsseldorf und die Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe nach Heidelberg. Die Familie wurde abgeschoben, kam zurück und hat jetzt auf dem Boxberg ein neues Zuhause gefunden. Ziemlich viel Unruhe für ein so junges Leben, doch eine Konstante gab und gibt es für Ustaev, seit er 2005 mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in der Flüchtlingsunterkunft in der Henkel-Teroson-Straße lebte: das Ringen.

"Ich bin da vor allem hin, weil ich gesehen habe, dass die vorm Training immer Spiele machen", erinnert sich Ustaev. Ziemlich schnell bekommt er jedoch mit, dass das nur das Aufwärmen war, und nach ein paar Wochen beim AC Rohrbach stand er schon bei seinem ersten E-Jugend-Turnier auf der Matte. "Da habe ich gemerkt, das ist kein Spiel mehr." Er wird Vierter und macht weiter mit dem Sport, für den er offensichtlich ein Talent hat – und gute Erbanlagen: Schon sein Großvater war Ringer, seine Mutter Naida machte Taekwondo, sein Vater Kazak war in Dagestan Profi-Kickboxer. Leistungssport ist in der Familie also nicht unbekannt.

Ustaev geht im Pfaffengrund in den Kindergarten, dann in eine Vorbereitungsklasse zur Grundschule. Er lernt Deutsch, hat Freunde, eine unbeschwerte Kindheit – bis 2009. Dann klingelt es eines Tages sehr früh morgens an der Wohnungstür. Draußen steht die Bundespolizei. Der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, sie muss Deutschland verlassen. Mit gepackten Koffern geht es zum Flughafen und zurück nach Dagestan. Für den jetzt neunjährigen Shamil ist das zunächst einmal aufregend, zurück in der Heimat aber vermisst er Heidelberg und seine Freunde. Doch er passt sich an, bekommt den Spitznamen "Deutscher", macht weiter mit dem Ringen, das in Dagestan sehr populär ist. "Die sind viel stärker als hier, da musste ich schnell besser werden", erzählt er.

Dauerhaft bleiben will die Familie jedoch nicht. "Meine Eltern wollten, dass meine Geschwister und ich gut aufwachsen und Chancen haben. Das war in Dagestan nicht so einfach möglich." Sie sparen Geld und kommen im November 2012 erneut nach Deutschland – diesmal mit dem Flugzeug. Wieder kommen sie nach Heidelberg, in die Unterkunft in der Hardtstraße in Kirchheim. Ustaev besucht die Internationale Gesamtschule – und stellt fest, dass er die deutsche Sprache verlernt hat. "Ich sollte mich vor der Klasse vorstellen, und mir ist nur ‚Hallo‘ eingefallen. Dann habe ich geweint", erzählt er. Doch schnell kommen die Worte zurück, er macht den Hauptschulabschluss – und will mehr. Er wechselt auf die Willy-Hellpach-Schule und schafft die Mittlere Reife mit sehr guten Noten.

Und natürlich geht er ringen, trainiert mehrmals die Woche, jetzt beim ASV Ladenburg, der mit dem AC Rohrbach fusioniert hat. Er hat Erfolg, gewinnt Meisterschaften und Turniere, 2018 wird er zum ersten Mal in den Jugend-Nationalkader berufen. Jetzt trainiert er auch am Heidelberger Olympiastützpunkt. Seinen wichtigsten Titel in dieser Zeit holt er aber nicht beim Ringen, sondern bei der Ausländerbehörde. Denn 2019 bekommen Ustaev und seine Familie einen Aufenthaltstitel, die unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Vorher hat er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem Unternehmen in Heddesheim begonnen.

2020 wird Ustaev eingebürgert, ein weiterer Meilenstein. Seine russische Staatsbürgerschaft muss er dafür aufgeben. "Ich habe nicht gezögert, schließlich bin ich hier aufgewachsen", sagt der junge Mann – und erinnert sich an das gute Gefühl, als er den deutschen Pass endlich in den Händen hielt. Kurze Zeit später hat er seinen ersten Einsatz im Ringer-Weltcup, für Deutschland, mit dem Adler auf der Brust. In der Bundesliga startet er für den ASV Schorndorf.

Die Ausbildung und den Spitzensport bekommt er gut zusammen, mit viel Willen und Disziplin, denn der Terminplan ist voll: 6 Uhr aufstehen, dann zur Arbeit oder zur Berufsschule nach Weinheim. 17 Uhr Feierabend, 18 Uhr Training, um 22 Uhr zu Hause, fünf Mal die Woche. Am Samstag Wettkampf oder Ausdauer-Einheiten. Warum er das alles macht? Für Momente wie am 4. Oktober in Oslo, als er zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft der Männer startet, Freistil, Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, in einer vollen Halle. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man da einläuft." Seinen ersten Kampf gewinnt er gleich, dann scheidet er gegen einen starken Amerikaner aus.

Jetzt hat er die U23-WM in Serbien im Blick, die am Montag beginnt, dort will er unter die ersten Drei kommen. Und irgendwann will er an Olympischen Spielen teilnehmen. "Seit ich weiß, was das ist, was die Ringe bedeuten, will ich da hin", sagt Ustaev. Gerne würde er dafür zwei Mal am Tag trainieren, wie die anderen Sportler in der Weltspitze, doch das ist wegen der Ausbildung nicht möglich. Auch den ein oder anderen Sponsor könnte er gut gebrauchen, denn auch auf Spitzen-Niveau kann man vom Ringen nur schwer leben.

Was Ustaev in seinem durchgetakteten Alltag Kraft gibt, ist sein Glaube. Er ist mit dem Islam aufgewachsen, in seinem Zimmer liegt der Koran. "Ich lese aber auch gern in der Bibel oder der Thora. Das interessiert mich. Ich respektiere jeden Glauben und rede gerne mit anderen darüber", sagt er. Das passt zu diesem freundlichen, aufgeräumten, offenen jungen Mann, der da in der hellen Familienwohnung sitzt. Seine kleine Schwester Aisat wohnt auch hier, der große Bruder Dzhambulat, ebenfalls ein sehr guter Ringer, lebt in Mainz. Wer fehlt, ist Vater Kazak. Er ging vor drei Jahren wieder zurück nach Dagestan, um dort zu arbeiten. Daran hat Shamil zu knabbern, denn der Vater war nicht nur sein erster Trainer, sondern auch Motivator und Vertrauter.

Aber er will sich durchbeißen, will seine Ziele erreichen. Mit Willen und Disziplin, wie so viele Spitzensportler. Und vielleicht hat er durch seine Lebensgeschichte das bisschen mehr Durchhaltewillen als andere, das irgendwann mal den Unterschied macht. Weil er weiß, dass sein Leben auch ganz anders hätte verlaufen können, wenn die Familie den Schritt nach Deutschland nicht geschafft hätte. Weil er weiß: "Du hast hier alle Möglichkeiten. Du musst nur Gas geben." Als Industriekaufmann – und mit dem Adler auf der Brust.