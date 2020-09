Heidelberg. (RNZ/mare) Die Seebrücke Heidelberg hält am Mittwochabend um 19 Uhr eine Mahnwache auf dem Bismarckplatz ab. Wie die Initiative mitteilt, ist ein Brand im Lager Moria auf Lesbos der Anlass.

"Nachdem monatelang auf die Gefahr hingewiesen wurde, die ein Ausbruch des Coronavirus' im völlig überfüllten Lager Moria auf Lesbos bedeuten würde, ging das Lager heute Nacht in Flammen auf", schreibt die Seebrücke in einer Mitteilung. Die Menschen stünden nun vor dem völligen Nichts. "Sie müssen umgehend von der Insel gerettet und in Europa einen Zufluchtsort bekommen", so die Aktivisten. Daher lädt die Seebrücke zur Mahnwache ein.