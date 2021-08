Heidelberg. (ani) Das Landesgesundheitsamt meldet immer mehr Neuinfektionen: Am Dienstag verzeichnete die Behörde sieben neue Corona-Fälle fürs Stadtgebiet, am Mittwoch zehn und am Donnerstag zwölf. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 25,4 am Mittwoch auf 29,1 am Donnerstag. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das aktuelle Infektionsgeschehen in Heidelberg.

Gibt es aktuell Infektionscluster in der Stadt? Eine Sprecherin des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, erklärt: "Ja. Aus dem ,Nachtleben‘ sind drei Fälle bestätigt." Zudem gebe es ein Cluster – also mehrere Infektionen, die auf einen Herd zurückzuführen sind – auf einen Arbeitsbereich mit zwei Fällen. Die Fälle seien zum Großteil nachverfolgbar.

Was sind derzeit die häufigsten Infektionsherde? Wie auch schon in den vergangenen Wochen, teilt das Gesundheitsamt mit, dass die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus im privaten Umfeld stattfänden. Circa ein Viertel der derzeit aktiven Infektionen seien aber auch auf das "Nachtleben" – also etwa Restaurant- oder Kneipenbesuche – zurückzuführen. Dabei handele es sich auch um Ansteckungen außerhalb des Stadtkreises Heidelberg.

Wie viele der Infektionen sind auf Reisen zurückzuführen? 14 der aktuell 54 aktiven Infektionen seien mit Reisen verbunden. Heidelbergerinnen und Heidelberger bringen das Coronavirus laut Gesundheitsamt aus europäischen Urlaubsländern sowie aus der Türkei und aus Marokko mit.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Die meisten Infektionen sind derzeit in der Gruppe der 21- bis 30-Jährigen festzustellen – nämlich 28. Vergangene Woche waren es noch 18 in dieser Altersgruppe. Danach kommt die Gruppe der 31- bis 40-Jährigen mit sieben Infektionen, danach die der Null- bis Zehnjährigen mit sechs.

Wie viele Infektionen sind auf die Delta-Variante zurückzuführen? 17 von 54 aktiven Infektionen sind auf die Delta-Variante zurückzuführen, bei zehn weiteren Infektionen handelt es sich möglicherweise um die Delta-Variante, die Sequenzierung ist aber noch nicht abgeschlossen.

Gibt es Fälle von Impfdurchbrüchen in Heidelberg? Laut Gesundheitsamt infizierten sich bei den derzeit 54 aktiven Fällen sechs Menschen trotz vollständiger Impfung.