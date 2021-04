Seit dem 19. April gilt: Am Präsenzunterricht teilnehmen darf nur, wer zwei Mal in der Woche einen Corona-Selbsttest macht. In Heidelberg testen sich die Schülerinnen und Schüler an festgelegten Tagen – meist in der ersten Unterrichtsstunde unter Lehreraufsicht. Foto: Sven Hoppe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Schule in Pandemie-Zeiten ist kompliziert: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 dürfen seit Montag, 19. April, die Schüler im Wechsel unterrichtet werden. Ab 165 muss wieder auf Fernunterricht umgestellt werden. Außerdem gilt: Ins Schulgebäude kommt nur, wer sich zweimal die Woche einem Corona-Schnelltest unterzieht. Natürlich müssen auch Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Doch was bedeutet das alles in der Praxis? Wie wird das Testen organisiert? Und wie ist der Betrieb unter Pandemiebedingungen für die Schulen zu stemmen? Die RNZ hat sich bei den Schulleitern der weiterführenden Schulen umgehört.

Wie wird der Wechselunterricht organisiert? Da in den meisten Schulen die Klassenräume nicht groß genug sind, um bei voller Klassenstärke die Abstandsregeln einzuhalten, werden die Klassen in A- und B-Gruppen geteilt. Wochenweise wird dann nach regulärem Stundenplan abwechselnd Gruppe A und Gruppe B in Präsenz unterrichtet. So ist es etwa am Helmholtz-, Hölderlin- und am Bunsen-Gymnasium, ebenso wie an der Elisabeth-von-Thadden-Schule, den St. Raphael-Schulen oder auch an der Julius-Springer-Schule. An der Willy-Hellpach-Schule gibt es einige große Klassenräume, sodass dort die acht Abschlussklassen des Wirtschaftsgymnasiums und der Wirtschaftsschule als komplette Klassen unterrichtet werden können. An der Johannes-Kepler-Realschule sind die fünften und zehnten Klassen so klein, dass sie nicht geteilt werden müssen.

Was machen die Schüler, die zu Hause sind? Das ist unterschiedlich. An der Julius-Springer-Schule werden Schüler, die zu Hause bleiben müssen, per Videokonferenz zum Präsenzunterricht zugeschaltet. Das nennt sich Hybrid-Unterricht. Über die Lernplattform werden Arbeitsmaterialien hochgeladen, die dann gleichzeitig in Präsenz und im Fernunterricht bearbeitet werden können. Schulleiter Uli-Richard Liebler sagt aber auch: "Der Hybrid-Unterricht ist für die Lehrkräfte eine große Herausforderung – und anstrengend." Liebler bekennt: "Es ist schwierig, beiden Gruppen gleichzeitig gerecht zu werden." Auch am Thadden wird "hybrid" unterrichtet – "unter klaren Vorgaben, weil ein vollumfängliches, gleichzeitiges, gemeinsames Unterrichten in Präsenz und online nicht zielführend funktioniert", so Schulleiter Martin Döpp.

Hintergrund 100.000 Tests kamen vom Land 60.000 Tests werden in Heidelberg für die rund 80 Schulen und das Kita-Personal benötigt – pro Woche. Laut einem Stadtsprecher sind bis heute rund 100.000 Tests aus Landeslieferungen in Heidelberg eingetroffen. Zu Beginn der Woche hat die Stadt mit 40.000 Tests aus der eigenen Reserve eine Lücke in der Landeslieferung überbrückt. Der [+] Lesen Sie mehr 100.000 Tests kamen vom Land 60.000 Tests werden in Heidelberg für die rund 80 Schulen und das Kita-Personal benötigt – pro Woche. Laut einem Stadtsprecher sind bis heute rund 100.000 Tests aus Landeslieferungen in Heidelberg eingetroffen. Zu Beginn der Woche hat die Stadt mit 40.000 Tests aus der eigenen Reserve eine Lücke in der Landeslieferung überbrückt. Der Stadt gebühre dafür großer Dank, betont die Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums Verena Mechelk. Denn ohne diesen Einsatz wäre ein Schulbetrieb zu Beginn dieser Woche an manchen Schulen nicht möglich gewesen. In der Summe ist nun bei den Test-Kits ein leichter Puffer entstanden, so der Stadtsprecher. Das helfe, sollten sich die nächsten und bereits angekündigten Lieferungen des Landes etwas verzögern. Der Stadtsprecher erklärt zudem, dass es aktuell (Stand Freitag, 23. April, 15 Uhr) an zwölf Schulen insgesamt 27 nachgewiesene Corona-Infektionen gebe. (ani)

[-] Weniger anzeigen

Deshalb bekommt die Hälfte der Klasse, die zu Hause ist, nach einem gemeinsamen Beginn eigene Arbeitsaufträge, die eigenständig oder in Online-Gruppen bearbeitet werden können. An der Willy-Hellpach-Schule wird es den Lehrkräften selbst überlassen, ob sie ihren Unterricht für die Daheim-Gebliebenen live übertragen oder die Schüler im Fernunterricht mit Aufgaben versorgen. Die technischen Voraussetzungen für eine Live-Zuschaltung, so Schulleiter Andreas Wittemann, seien jedenfalls gegeben. Es gibt sogar Grenzflächenmikrofone, die es ermöglichen, "auch Beiträge von Schülern aus der letzten Reihe in sehr guter Tonqualität zu übertragen", so Wittemann.

Einige Schulen sind allerdings in Hinblick auf technische Möglichkeiten und eine stabile Internetverbindung nicht derart gesegnet. Steffen Englert, Schulleiter der St. Raphael-Schulen, erklärt: "Eine Zuschaltung ist nicht vorgesehen, weil wir noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen sind und die W-Lan-Leistung bei uns nicht ausreicht." Die Schüler werden deshalb über die Online-Lernplattformen mit Material versorgt. So läuft es auch an der Theodor-Heuss-Realschule, am Helmholtz- oder am Hölderlin-Gymnasium, wo es nur zum Teil gestreamten Unterricht gibt.

Wie wird das Testen organisiert? An allen Schulen gibt es festgelegte Tage zum Testen – die meisten nutzen dafür montags und donnerstags jeweils die erste Schulstunde. Am St. Raphael Gymnasium wurden alle Lehrkräfte fürs Testen geschult. "Die Schulleitung organisiert die Verteilung der Testkits, was einen enormen Mehraufwand bedeutet", so Schulleiter Englert. Positive Fälle seien in dieser Woche keine entdeckt worden. Volker Nürk, Schulleiter am Bunsen-Gymnasium, erklärt, dass die Herrichtung der Test-Kits extrem aufwendig sei, da die Testmaterialien separiert geliefert werden. "Unsere Sekretärinnen erbringen hier einen immensen Arbeitsaufwand, um die Test-Kits schülergenau vorzurichten", sagt Nürk. 900 Test-Kits benötige man am Bunsen pro Woche. Auch dort wurden in dieser Woche keine positiven Fälle entdeckt. Vom Thadden, wo seit dem 29. März umfänglich getestet wird, berichtet Schulleiter Döpp: "Es wurden bei bisher circa 1300 an der Schule durchgeführten Selbsttests keine positiven Ergebnisse festgestellt." Dort testen sich die Schüler ebenso montags und donnerstags jeweils in der ersten Stunde unter Anleitung der Lehrkräfte.

Wie hoch ist die Testbereitschaft? Grundsätzlich gibt es an allen befragten Schulen Schüler, die aktuell nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten – entweder, weil sie selbst oder ein Familienmitglied zu einer Gruppe mit erhöhtem Gesundheitsrisiko gehören oder weil die Eltern es ablehnen, dass ihre Kinder sich in der Schule selbst testen. Am Thadden betrifft das weniger als 10 von 860 Schülern, an der Theodor-Heuss-Realschule sind es laut Schulleiterin Tanja Heßlein exakt 10, an der Marie-Baum-Schule zwischen 20 und 30. Die meisten Schulen halten sich zu den genauen Zahlen bedeckt, geben aber die Rückmeldung, dass das Testen sehr gut angenommen werde und nur sehr wenige Schüler dem Unterricht fern blieben.

Wie schaffen es die Schulen, das alles zu stemmen? Knapp beschreibt Tanja Heßlein die aktuelle Situation so: "belastend, aber alle geben ihr Bestes". Am belastendsten, sagt Andrea Merger, Schulleiterin am Hölderlin-Gymnasium, sei die Häufung verschiedenster komplexer zusätzlicher Organisationsaufgaben – in Bezug auf die Testungen etwa die Logistik, die damit zusammenhängt: "Erfassung, Dokumentation, Sondermüllentsorgung und vieles mehr." Auch Liebler sagt: "Es ist nicht einfach, den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen aufrecht zu halten." Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt koste viel Zeit. "Teilweise wird doppelt gearbeitet, zum Beispiel bezüglich der Befragung von positiv getesteten Schülern", so Liebler. "Zwischendurch", sagt er, "hatte ich den Eindruck, dass ich nicht nur Schulleiter, sondern auch noch ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bin." Verena Mechelk, Schulleiterin am Helmholtz-Gymnasium, bezeichnet als eine der größten Herausforderungen auch die Kurzfristigkeit der Verordnungen aus Stuttgart und deren Umsetzung. In Präsenz unterrichten und Fernunterricht organisieren: Für die Lehrkräfte sei das eine enorme Mehrbelastung, sagt St.-Raphael-Schulleiter Englert. Für diese erste Schulwoche zieht er zwar eine positive Bilanz. Aber: "Ich bin mir nicht sicher, wie lange man diesen großen Kraftakt aufrecht stehend bewältigen kann."