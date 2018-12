Heidelberg. (hob) Brenzlig wird es für die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) immer wieder. Was sich jetzt aber Anfang Dezember in der Theodor-Körner-Straße in Bergheim ereignete, ist in Heidelberg bislang beispiellos.

Zwei Mitarbeiter wurden am frühen Morgen des Sonntags, 2. Dezember, gegen 2.30 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Als die beiden Ordnungshüter dort ankamen, wurden sie jedoch aus einem Fenster mit einer unbekannten Waffe beschossen. Nach den Angaben eines Stadtsprechers schlug ein Projektil in unmittelbarer Nähe eines der beiden Männer auf Kopfhöhe in einem Laternenmast ein.

Die KOD-Mitarbeiter gingen sofort in Deckung und verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war jedoch niemand mehr in der Wohnung. Weder Waffen noch Munition wurden gefunden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu einem Tatverdächtigen.

Auf Beschluss des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Heidelberg wurde dessen Wohnung am Mittwoch, 12. Dezember, ebenfalls durchsucht. Die Tatwaffe wurde aber bis heute nicht gefunden. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mitte dauern an.