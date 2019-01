In Heidelberg wie bundesweit: Bei "Fridays for Future" demonstrierten Schüler gestern Nachmittag für Klimaschutz und Kohleausstieg. Foto: Philipp Rothe

Von Milena Berg

Heidelberg. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut!" "Unsere Antwort: Widerstand!" Solche Parolen rufen die Jugendlichen bei der Demonstration "Fridays for Future" (Freitage für die Zukunft). Inspiriert von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg hat sich auch in Heidelberg eine Gruppe Jugendlicher zusammengeschlossen, um die mittlerweile weltweit bekannte Demonstration auch nach Heidelberg zu holen. Allein in Deutschland haben um die 45 Städte dazu aufgerufen. "Und es werden täglich mehr", erzählt Organisatorin Larissa. Die Demonstranten wollen zum Umdenken anregen, sich solidarisch zeigen und für eine bessere Klimapolitik ohne Kohlekraft kämpfen. Anna und Larissa, beide Elftklässler an der Freien Waldorfschule, hatten in einer Freistunde die Idee, die "Fridays for Future"-Demonstration auch in Heidelberg zu veranstalten, und gründeten eine Whatsapp-Gruppe.

Um die 100 Schüler zwischen 14 und 19 Jahren sowie einige Studenten, Eltern und Großeltern trotzen gestern dem Wetter und liefen mit kreativen Plakaten und einigen Trillerpfeifen vom Bismarkplatz zum Rathausplatz. Einige kamen aus dem Rhein-Neckar-Kreis oder sogar aus Mannheim oder Karlsruhe. Mit Schriftzügen wie "Klimaschutz statt Kohleschmutz" marschierte die Masse durch die Hauptstraße und war sich einig: Es muss etwas passieren, denn es geht um ihre Zukunft und es ist Zeit, Politiker und Kommunalpolitiker auf sich aufmerksam zu machen.

Auch Robin Ewald, 20 Jahre alt, ehemaliger Waldorfschüler aus Heidelberg, war in einer der Whatsapp-Gruppen "gelandet"; er setzt sich schon seit geraumer Zeit für den Klimaschutz ein, wie er sagte. Wie einige andere Anwesende hatte er sich auch bei einigen Demonstrationen im Hambacher Forst engagiert. Claudio, Schüler am St. Raphael-Gymnasium, sah Deutschland außerdem in einer Vorbildfunktion und fand es wichtig, auch an folgende Generationen zu denken.

Am Rathausplatz angekommen, ergriff der Student und Mitglied der Grünen Jugend, Lukas Weber, das Wort. Ihm war es wichtig daran zu erinnern, dass jeder bei sich selbst anfangen müsse, und er plädierte dafür, das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Weber hält die momentane Klimaschutzbewegung für "das zentrale Thema unserer Zeit" und fand "die Dynamik" vor Ort wirklich "stark".

Hermann Peter, der sich eigentlich gerade auf seinem täglichen Spaziergang befand, folgte der Masse der Demonstranten. Er stellte fest, dass es "das Recht der Jugend" sei, für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. Andere blieben lieber im Trockenen sitzen und stimmten aus den Fenstern in der Hauptstraße in die Parolen mit ein. Isabel Sohn-Frank zeigte sich stolz auf ihre demonstrierende Tochter. Sie fand, dass die Jugendlichen gehört werden müssten. Regelmäßige Demonstrationen am Vormittag, wie in Schweden, fände sie allerdings fragwürdig. Schließlich solle der Unterricht nicht unter dem Engagement leiden. Das sehen ihre Tochter Clara und deren Freundin Sophie, 17 und 18 Jahre alt und Schülerinnen am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg, ähnlich. Auf die für den 18. Januar geplante Demonstration, die vormittags stattfinden soll, wollen sie trotzdem nicht verzichten.