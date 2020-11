Von Marion Gottlob

Heidelberg. Timon Krause eröffnet sein erstes Buch mit der Widmung "Für unsere Tochter und ihre Generation". Während der Schwangerschaft seiner Frau hat er mit dem Text begonnen und ihn nach der Geburt der Tochter beendet. Unter dem Titel "Befreiung" ist so eine leidenschaftliche Streitschrift für mehr soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Frieden entstanden. Er betont: "Wichtig ist für mich, dass ich auch Tipps aufführe, wie jeder in seinem Alltag zu einer Veränderung beitragen kann."

Normalerweise, ohne Corona-Krise, ist der Verkehrspilot ständig weltweit unterwegs. So hat er den ersten Satz seines Buchs in einem Hotel in Johannesburg in Südafrika geschrieben: "Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, in welcher Welt unsere Tochter groß werden soll." Bei Aufenthalten in Tokio, Los Angeles, Peking und Mexico City hat er an dem Text weitergearbeitet. "Ich habe zu Beginn einfach losgeschrieben und wusste zunächst nicht, ob wirklich ein Buch daraus würde."

Inspiriert wurde der Autor von eigenen Erfahrungen. Im indischen Mumbai hat er Slum-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit begleitet: "Mich hat beeindruckt, mit welcher Würde die Ärmsten der Armen dort ihr Leben gestalten." In der indischen Stadt Bangalore hat er beobachtet, wie der Schaum von Industrie-Abwasser als "Schnee" durch die Luft wirbelte. Das mag schön aussehen, doch dieser "Schnee" ist sowohl beim Einatmen als auch beim Kontakt mit der Haut hochgiftig. In Brasilien hat Timon Krause wiederum das unvermittelte Nebeneinander von Lebensfreude und brutaler Gewalt erlebt. "Man muss lernen, sich angemessen zu verhalten", sagt er.

Aus den persönlichen Erfahrungen sind leidenschaftlich-philosophische Kapitel entstanden: Der Autor beschäftigt sich unter anderem mit der Rolle der Kirche und der Befreiungstheologie von Südamerika. Er schreckt nicht davor zurück, sich mit Geld-Fragen zu befassen und gibt Tipps: Wer sein Geld anlegen möchte, sollte die Berater von Geld-Instituten zuvor genau befragen, welche Fonds mit welchen Unternehmen verbunden sind: Wurden in die Fonds Rüstungsunternehmen aufgenommen? Kann Beteiligung von Kinderarbeit definitiv ausgeschlossen werden?

Diese Ideen haben auch etwas mit der Biografie von Timon Krause zu tun. Er ist in Kirchheim/Teck in einer Pfarrersfamilie groß geworden. Schon früh engagierte er sich in der Kirchengemeinde – unter anderem in der Jugendarbeit. Mit der Ausbildung zum Verkehrspiloten kam er über Stationen in Bremen und Frankfurt nach Heidelberg. Hier ist er im Vorstand des Asylarbeitskreises Heidelberg aktiv. Er ist Unterstützer eines Slum-Development-Projektes in Mumbai und Mitglied bei Greenpeace und dem Forum Ziviler Friedensdienst. In seiner Freizeit schreibt er für ein Online-Musik-Magazin. Aber im Moment ist die kleine Tochter am wichtigsten. Ihr gehört die Zukunft, für die sich ihr Vater mit seinem Buch engagiert.

Der Heidelberger Theologe Prof. Ulrich Duchrow schreibt über das Buch: "Dies ist ein absolut erstaunliches Buch. Da schreibt ein Verkehrspilot eine Kritik des Kapitalismus. Eine Ermutigung und Anregung."

Info: Timon Krause: Befreiung. Von der Notwendigkeit und den Möglichkeiten einer umfassenden Umkehr. 180 Seiten, 9,99 Euro, Tredition-Verlag. Es gibt eine E-Book-Version.